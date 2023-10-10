Армия Израиля заявила о ликвидации высокопоставленного члена политбюро «Хамас»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала высокопоставленного члена политбюро «Хамаса» Закарию Абу Маамара. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
«Ночью самолет ЦАХАЛ нанес удар по Захарии Абу Маамару, высокопоставленному члену политического бюро террористической организации "Хамас" и руководителю ее управления по внутренним связям. Он был старшим руководителем "Хамаса" и координатором террористических группировок в секторе Газа», – говорится в сообщении.
В представительстве рассказали, что Абу Маамар участвовал «в принятии решений организации и планировании многочисленных террористических акций против Израиля».
Ранее ЦАХАЛ сообщила, что минувшей ночью ударом военного самолета был убит «министр экономики «Хамаса» Джавад Абу Шамал. Как утверждалось, он управлял финансами группировки и выделял деньги для финансирования терроризма внутри и за пределами Газы.
7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», правительство объявило о переходе страны в состояние войны.
Общее число погибших с обеих сторон превысило 1700 человек. По последним данным, в Израиле погибли около 1000 человек, в Палестине – более 700 погибших. Исламская группировка также массово похищала людей. Точное число похищенных израильтян неизвестно, но министр иностранных дел Израиля Эли Коэн говорил, что более 100 человек были взяты в плен боевиками. СМИ сообщили, что в расположении «Хамаса» находятся пленные с двойным гражданством, в том числе российским.