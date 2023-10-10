Армия Израиля заявила о ликвидации высокопоставленного члена политбюро «Хамас»

Общее число погибших с обеих сторон превысило 1700 человек. По последним данным, в Израиле погибли около 1000 человек, в Палестине – более 700 погибших. Исламская группировка также массово похищала людей. Точное число похищенных израильтян неизвестно, но министр иностранных дел Израиля Эли Коэн говорил, что более 100 человек были взяты в плен боевиками. СМИ сообщили, что в расположении «Хамаса» находятся пленные с двойным гражданством, в том числе российским.