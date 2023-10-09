В МИД сообщили о проработке эвакуации россиян с Ближнего Востока
Ситуационно-кризисный центр МИД России прорабатывает эвакуацию россиян с Ближнего Востока, сообщили в дипломатическом министерстве.
«Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России совместно с российскими загранучреждениями в регионе Ближнего Востока прорабатывают эвакуационные мероприятия для граждан России и соотечественников», – говорится в сообщении.
Ранее центр опубликовал рекомендацию посольства, которое призвало россиян в Израиле оставаться в безопасных местах и соблюдать указания военных, особенно на юге страны.
Утром 7 октября ХАМАС начала боевые действия против Израиля. ЦАХАЛ в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Ранее сегодня ЦАХАЛ заявила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения ХАМАС.
По информации израильских СМИ, в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли свыше 700 граждан страны. В Палестине сообщалось о более 400 погибших, около 2200 пострадали.
9 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня сообщил, что у посольства РФ в Израиле нет информации о пострадавших россиянах. Дипломаты также работают с палестинскими властями, чтобы выяснить судьбу проживающих на территории ПНА граждан России.