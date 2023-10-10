Песков предупредил об угрозе разрастания арабо-израильского конфликта
Сложившаяся после нападения палестинских боевиков на Израиль ситуация опасна из-за потенциального разрастания конфликта. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя исходящие из США призывы «бомбить Иран».
«Ситуация более чем тревожная, она потенциально опасна разрастанием и выходом за нынешнюю зону конфликта арабо-израильского. Сейчас очень важно, чтобы стороны сохраняли сдержанность и чтобы такие оголтелые и не привыкшие трезво рассуждать своим умом люди не имели доступ к власти», – рассказал Песков.
По его оценке к происходящему иметь отношение сейчас должны только люди, которые обладают политической волей к участию в процессе урегулирования.
Утром 7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи». В правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны. По данным посольства Израиля в США, при нападении палестинской радикальной организации «Хамас» в Израиле погибли около 1000 человек, более 3400 получили ранения. Среди погибших есть четверо граждан РФ, сообщили ранее в посольстве России в Тель-Авиве. Вечером 9 октября минздрав Палестины сообщил о 687 погибших в секторе Газа, среди них 140 детей. Пострадали порядка 3800 человек.
Президент РФ Владимир Путин назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке ярким примером провала политики США в этом регионе. По его оценке, действия Вашингтона не учитывали «коренных интересов» палестинского народа и создание суверенного палестинского государства.
Ранее 10 октября Песков заявил, что у России есть исторические связи и с Палестиной, и с Израилем, она поддерживает отношения с обеими странами. Москва, по его словам, участвует во всех форматах контактов с палестинцами, в ходе которых пытаются найти совместную почву для урегулирования конфликта. Но работают они не совсем эффективно, признал пресс-секретарь президента.