Песков предупредил об угрозе разрастания арабо-израильского конфликта

Ранее 10 октября Песков заявил, что у России есть исторические связи и с Палестиной, и с Израилем, она поддерживает отношения с обеими странами. Москва, по его словам, участвует во всех форматах контактов с палестинцами, в ходе которых пытаются найти совместную почву для урегулирования конфликта. Но работают они не совсем эффективно, признал пресс-секретарь президента.