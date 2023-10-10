Песков: Россия поддерживает отношения с Палестиной и Израилем
У России есть исторические связи и с Палестиной, и с Израилем, она поддерживает отношения с обеими странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что у России и Палестины есть давние исторические связи. Государства поддерживают контакты на разных уровнях, в том числе, на высоком. Одновременно, существуют отношения с Израилем, в котором живет большое количество россиян.
«Мы поддерживаем отношения с обеими странами в этом конфликте», – объяснил Песков.
Российская сторона участвует во всех форматах контактов с палестинцами, в ходе которых пытаются найти совместную почву для урегулирования конфликта. Однако работают они не совсем эффективно, признал пресс-секретарь президента.
«Тем не менее, мы намерены и дальше прикладывать усилия и играть свою роль в плане оказания содействия в поисках пути примирения», – подытожил Песков.
Кадыров выступил в поддержку Палестины 9 октября. Он призвал «всех мусульман, всех граждан и наше государство» остановить эту войну или отправить в зону конфликта чеченских миротворцев. Он также призвал не трогать мечеть имени Ахмата Кадырова в израильском Абу-Гоше и мечеть «Аль-Акса» в Иерусалиме.