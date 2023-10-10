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Песков: Россия поддерживает отношения с Палестиной и Израилем

Ведомости

У России есть исторические связи и с Палестиной, и с Израилем, она поддерживает отношения с обеими странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что у России и Палестины есть давние исторические связи. Государства поддерживают контакты на разных уровнях, в том числе, на высоком. Одновременно, существуют отношения с Израилем, в котором живет большое количество россиян.

«Мы поддерживаем отношения с обеими странами в этом конфликте», – объяснил Песков.

Российская сторона участвует во всех форматах контактов с палестинцами, в ходе которых пытаются найти совместную почву для урегулирования конфликта. Однако работают они не совсем эффективно, признал пресс-секретарь президента.

«Тем не менее, мы намерены и дальше прикладывать усилия и играть свою роль в плане оказания содействия в поисках пути примирения», – подытожил Песков.

Кадыров выступил в поддержку Палестины 9 октября. Он призвал «всех мусульман, всех граждан и наше государство» остановить эту войну или отправить в зону конфликта чеченских миротворцев. Он также призвал не трогать мечеть имени Ахмата Кадырова в израильском Абу-Гоше и мечеть «Аль-Акса» в Иерусалиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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