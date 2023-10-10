Песков: Россия поддерживает отношения с Палестиной и Израилем

Кадыров выступил в поддержку Палестины 9 октября. Он призвал «всех мусульман, всех граждан и наше государство» остановить эту войну или отправить в зону конфликта чеченских миротворцев. Он также призвал не трогать мечеть имени Ахмата Кадырова в израильском Абу-Гоше и мечеть «Аль-Акса» в Иерусалиме.