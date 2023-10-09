Кадыров выступил в поддержку Палестины

В Израиле, по последним данным, погибло более 900 человек, еще свыше 2500 получили ранения. Минздрав Палестины сообщил о гибели 576 человек и более 2900 пострадавших. Точное число похищенных израильтян неизвестно, но министр иностранных дел Израиля Эли Коэн ранее говорил, что более 100 человек были взяты в плен боевиками. Агентство Reuters сообщило, что в расположении «Хамаса» находятся пленные с двойным гражданством, в том числе российским.