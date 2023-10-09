Кадыров выступил в поддержку Палестины
Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал Палестину в конфликте группировки «Хамас» и Израиля. Свое заявление он опубликовал в Telegram.
«Я еще раз призываю всех мусульман, всех граждан и наше государство поддержать правду и остановить эту войну. Или нас отправить туда как миротворцев. Мы определим, мы остановим их. Мы остановим тех, кто продолжает воевать. Да здравствует справедливость», – сказал Кадыров в видеообращении.
В описании к видео он уточнил, что поддерживает Палестину и выступил против этого противостояния, которое «в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее».
Он также призвал не трогать мечеть имени Ахмата Кадырова в израильском Абу-Гоше и мечеть «Аль-Акса» в Иерусалиме. Ранее СМИ сообщили, что мечеть имени Ахмата Кадырова в селении Абу-Гош под Иерусалимом была атакована со стороны «Хамаса». Позже ТАСС сообщил, что мечеть в результате обстрела не пострадала.
Утром 7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи». В правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны.
В Израиле, по последним данным, погибло более 900 человек, еще свыше 2500 получили ранения. Минздрав Палестины сообщил о гибели 576 человек и более 2900 пострадавших. Точное число похищенных израильтян неизвестно, но министр иностранных дел Израиля Эли Коэн ранее говорил, что более 100 человек были взяты в плен боевиками. Агентство Reuters сообщило, что в расположении «Хамаса» находятся пленные с двойным гражданством, в том числе российским.