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Кадыров выступил в поддержку Палестины

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал Палестину в конфликте группировки «Хамас» и Израиля. Свое заявление он опубликовал в Telegram.

«Я еще раз призываю всех мусульман, всех граждан и наше государство поддержать правду и остановить эту войну. Или нас отправить туда как миротворцев. Мы определим, мы остановим их. Мы остановим тех, кто продолжает воевать. Да здравствует справедливость», – сказал Кадыров в видеообращении.

В описании к видео он уточнил, что поддерживает Палестину и выступил против этого противостояния, которое «в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее».

Он также призвал не трогать мечеть имени Ахмата Кадырова в израильском Абу-Гоше и мечеть «Аль-Акса» в Иерусалиме. Ранее СМИ сообщили, что мечеть имени Ахмата Кадырова в селении Абу-Гош под Иерусалимом была атакована со стороны «Хамаса». Позже ТАСС сообщил, что мечеть в результате обстрела не пострадала.

Утром 7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи». В правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны.

В Израиле, по последним данным, погибло более 900 человек, еще свыше 2500 получили ранения. Минздрав Палестины сообщил о гибели 576 человек и более 2900 пострадавших. Точное число похищенных израильтян неизвестно, но министр иностранных дел Израиля Эли Коэн ранее говорил, что более 100 человек были взяты в плен боевиками. Агентство Reuters сообщило, что в расположении «Хамаса» находятся пленные с двойным гражданством, в том числе российским.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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