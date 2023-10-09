СМИ: мечеть имени Кадырова под Иерусалимом при обстреле не пострадала
Мечеть имени Ахмата Кадырова в селении Абу-Гош под Иерусалимом не пострадала от палестинского обстрела. Об этом с места событий сообщил корреспондент ТАСС.
Но информации агентства, ракета повредила одно из соседних зданий: пострадали, как минимум, три человека.
«Попадания не было. Вечерняя молитва прошла как обычно, люди пришли молиться. Ракета упала, но не здесь, а рядом», – заявил собеседник ТАСС.
О том, что «Хамас» атаковал мечеть имени Ахмата Кадырова под Иерусалимом, ранее сообщил русскоязычный Telegram-канал МИД Израиля. Ведомство написало о прямом попадании ракеты в мечеть.
Утром 7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи». В правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны.