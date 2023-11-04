Песков прокомментировал слухи о «двойниках» Путина

«Вы, наверное, читаете разные Telegram-каналы – “сколько двойников у президента Путина”, да? Сейчас эксперты гадают: их три или четыре. Кого мы сейчас видим, каждый день – сегодня вот [цветы] возлагали к [памятнику] Минину и Пожарскому – это вот третий или четвертый двойник? Это непонятно. А Путин у нас один» – заявил Песков.