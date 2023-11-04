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Песков прокомментировал слухи о «двойниках» Путина

Ведомости

В России есть только один президент Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слухи о «двойниках» Путина, которые распространялись в последнее время по различным Telegram-каналам.

«Вы, наверное, читаете разные Telegram-каналы – “сколько двойников у президента Путина”, да? Сейчас эксперты гадают: их три или четыре. Кого мы сейчас видим, каждый день – сегодня вот [цветы] возлагали к [памятнику] Минину и Пожарскому – это вот третий или четвертый двойник? Это непонятно. А Путин у нас один» – заявил Песков.

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Песков неоднократно опровергал информацию о двойниках президента. В апреле после визита Путина в штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в ЛНР представитель Кремля назвал слова о двойниках президента враньем. 24 октября Песков также говорил, что Путин не использует никаких двойников, информацию об этом он назвал «абсурдными информационными утками», которые обсуждают ряд СМИ. Он добавил, что ничего, кроме улыбки, это не вызывает.

В 2020 г. Путин в интервью ТАСС рассказал, что в начале 2000-х гг. ему предлагали использовать двойника для его безопасности, но он отказался от этой идеи. Предлагалось, чтобы дублер посещал мероприятия, на которых президенту быть небезопасно. Однако, по словам Путина, у него никогда не было двойников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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