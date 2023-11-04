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Песков: киевские преступники понесут заслуженное наказание

Ведомости

Все киевские преступники понесут должное наказание и будут отбывать его «там, где нужно», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Журналистка из Саранска спросила его, не планируют ли этапировать киевских преступников в мордовские колонии.

«Я не знаю, у нас есть ФСИН, они этим занимаются. Все преступники будут нести должное наказание там, где нужно», – ответил он.

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Журналистка пояснила, что в мордовских колониях стараются исправлять преступников, предположив, что удастся исправить и украинских. «Горбатого... [могила исправит]», – отреагировал Песков.

В конце октября Верховный суд ДНР приговорил трех военнослужащих нацгвардии Украины к пожизненным срокам за убийство мирных жителей в Мариуполе в марте 2022 г. 3 октября в ДНР к 24 годам колонии приговорили 25-летнего механика-водителя 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, расстрелявшего по приказу командира мужчину на заправке в Мариуполе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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