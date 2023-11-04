Песков: киевские преступники понесут заслуженное наказание
Все киевские преступники понесут должное наказание и будут отбывать его «там, где нужно», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Журналистка из Саранска спросила его, не планируют ли этапировать киевских преступников в мордовские колонии.
«Я не знаю, у нас есть ФСИН, они этим занимаются. Все преступники будут нести должное наказание там, где нужно», – ответил он.
Журналистка пояснила, что в мордовских колониях стараются исправлять преступников, предположив, что удастся исправить и украинских. «Горбатого... [могила исправит]», – отреагировал Песков.
В конце октября Верховный суд ДНР приговорил трех военнослужащих нацгвардии Украины к пожизненным срокам за убийство мирных жителей в Мариуполе в марте 2022 г. 3 октября в ДНР к 24 годам колонии приговорили 25-летнего механика-водителя 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, расстрелявшего по приказу командира мужчину на заправке в Мариуполе.