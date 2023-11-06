Балицкий: контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановили

6 октября Балицкий также подтверждал, что на запорожском фронте ВСУ используют крайне мало техники, а в наступление идет в основном пехота. «Сейчас в основном идет пехота, и пехота невысокого качества», – отмечал Балицкий. 19 сентября Балицкий прогнозировал новую волну контрнаступления Киева. По его словам, тогда силы у украинской армии еще были, но они на исходе и наступление грозило очередными колоссальными потерями.