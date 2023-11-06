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Балицкий: контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановили

Ведомости

Маневренная оборона российских сил позволила остановить контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий на пресс-конференции, назвав агонией украинского режима боестолкновения в районе Работина, Щербаков и Времевского выступа.

«Противник остановлен, и его контрнаступление, которое так распиарено, оно полностью остановлено», – сказал Балицкий (цитата по «РИА Новости»). Планы ВСУ пройти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым провалились, добавил он.

Балицкий назвал боестолкновения, которые сейчас идут в районе Работина, частично на Щербаках и вправо на Времевском выступе «агонией украинского режима». Так как силы ВСУ «совершенно выдохлись». «И противник сегодня если атакует, то атакует малыми силами, потому что роты некомплектные», – сказал глава региона.

Кроме того, сейчас ВСУ в основном атакуют, не используя бронетехнику, так как российские Вооруженные силы «очень успешно ее уничтожают».

«Как известно, заказчиками всего этого "мясного штурма" являются английские и американские, в общем, западные кураторы, которые умеют считать деньги. Жизней украинцев им совершенно не жалко, украинских солдат, а технику свою они жалеют. Поэтому сегодня мы все реже и реже видим на участках фронта технику», – сказал Балицкий.

6 октября Балицкий также подтверждал, что на запорожском фронте ВСУ используют крайне мало техники, а в наступление идет в основном пехота. «Сейчас в основном идет пехота, и пехота невысокого качества», – отмечал Балицкий. 19 сентября Балицкий прогнозировал новую волну контрнаступления Киева. По его словам, тогда силы у украинской армии еще были, но они на исходе и наступление грозило очередными колоссальными потерями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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