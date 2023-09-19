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Балицкий спрогнозировал новую волну контрнаступления Киева в сентябре

Ведомости

Украина в сентябре может провести очередную волну контрнаступления, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Все планы противника известны, их движения легко предугадать. В сентябре мы прогнозируем третью волну так называемого контрнаступа», – написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Силы у украинской армии еще есть, «хотя и на исходе», заявил глава региона. По его оценке, еще одна перспектива наступления «от их западных кураторов грозит им очередными колоссальными потерями, особенно на их позициях».

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Украина проводит контрнаступление с начала июня. 4 сентября президент России Владимир Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». В ходе пленарной сессии ВЭФ он заявил, что у Украины нет результатов, при этом потери ВСУ с начала контрнаступления уже составили 71 500 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявлял, что контрнаступление не может окончиться «хэппи-эндом» как минимум потому, что Украина потеряла много людей. Поставки западного оружия не гарантируют скорого достижения ожидаемых результатов, добавил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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