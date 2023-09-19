Балицкий спрогнозировал новую волну контрнаступления Киева в сентябре
Украина в сентябре может провести очередную волну контрнаступления, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«Все планы противника известны, их движения легко предугадать. В сентябре мы прогнозируем третью волну так называемого контрнаступа», – написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Силы у украинской армии еще есть, «хотя и на исходе», заявил глава региона. По его оценке, еще одна перспектива наступления «от их западных кураторов грозит им очередными колоссальными потерями, особенно на их позициях».
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявлял, что контрнаступление не может окончиться «хэппи-эндом» как минимум потому, что Украина потеряла много людей. Поставки западного оружия не гарантируют скорого достижения ожидаемых результатов, добавил он.