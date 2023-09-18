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Политика

Маск заявил о незначительных результатах украинского контрнаступления

Ведомости

Контрнаступление принесло Украине незначительные результаты, в то же время оно обернулось для ВСУ большими потерями. Об этом заявил бизнесмен Илон Маск в X (ранее Twitter).

«Так много смертей за такую мелочь», – написал он.

Таким образом Маск прокомментировал опубликованную бизнесменом Дэвидом Саксом карту, на которой отмечены результаты наступательных действий ВСУ. Сакс отметил, что «они настолько незначительны, что их едва можно увидеть на карте».

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Украина проводит контрнаступление с начала июня. 4 сентября президент России Владимир Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». В ходе пленарной сессии ВЭФ он заявил, что у Украины нет результатов, при этом потери ВСУ с начала контрнаступления уже составили 71 500 человек.

Маск еще в июне согласился с мнением Дэвида Сакса о провале контрнаступления Украины. В посте бизнесмен также заявил о роли США в конфликте и допустил, что в результате Россия сможет взять под контроль еще больше территорий. «Хорошо сказано», – ответил ему Маск.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Киев 6 сентября заявил о «прогрессе» в контрнаступлении Украины. В тот же день он объявил о выделении еще $1 млрд финансовой помощи Киеву. Пентагон также сообщил о выделении Украине пакета помощи в $175 млн, в который, в частности, вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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