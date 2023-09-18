Маск заявил о незначительных результатах украинского контрнаступления
Контрнаступление принесло Украине незначительные результаты, в то же время оно обернулось для ВСУ большими потерями. Об этом заявил бизнесмен Илон Маск в X (ранее Twitter).
«Так много смертей за такую мелочь», – написал он.
Таким образом Маск прокомментировал опубликованную бизнесменом Дэвидом Саксом карту, на которой отмечены результаты наступательных действий ВСУ. Сакс отметил, что «они настолько незначительны, что их едва можно увидеть на карте».
Маск еще в июне согласился с мнением Дэвида Сакса о провале контрнаступления Украины. В посте бизнесмен также заявил о роли США в конфликте и допустил, что в результате Россия сможет взять под контроль еще больше территорий. «Хорошо сказано», – ответил ему Маск.
В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Киев 6 сентября заявил о «прогрессе» в контрнаступлении Украины. В тот же день он объявил о выделении еще $1 млрд финансовой помощи Киеву. Пентагон также сообщил о выделении Украине пакета помощи в $175 млн, в который, в частности, вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.