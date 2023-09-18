Маск заявил о незначительных результатах украинского контрнаступления

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Киев 6 сентября заявил о «прогрессе» в контрнаступлении Украины. В тот же день он объявил о выделении еще $1 млрд финансовой помощи Киеву. Пентагон также сообщил о выделении Украине пакета помощи в $175 млн, в который, в частности, вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.