Маск: отключение Starlink над Крымом связано с антироссийскими санкциями
Сервис спутниковой связи Starlink был отключен на территории Крыма из-за санкций США в отношении России. Об этом заявил основатель SpaceX Илон Маск во время онлайн-выступления на технологической конференции All-In Summit, организованной ведущими подкаста The All-In Podcast. Трансляция шла на YouTube-канале проекта.
«Отключен он был, так как США ввели санкции в отношении России», – сказал Маск.
По его словам, Starlink не действовал в районе Крыма на момент поступления запроса от украинских властей. Маск напомнил, что полуостров подпадает под санкции США, из-за чего SpaceX необходимо «одобрение со стороны правительства США» для включения Starlink, которого у компании не было.
Он отметил, что SpaceX поступил «экстренный вызов» от Украины «буквально посреди ночи». По мнению Маска, Киев фактически просил компанию «принять участие в крупной военной акции». Бизнесмен уточнил, что включил бы Starlink в Крыму, если бы получил такую директиву от президента США Джо Байдена.
7 сентября CNN со ссылкой на отрывок из биографии миллиардера за авторством Уолтера Айзексона сообщил, что Маск приказал отключить доступ к Starlink у Крыма для срыва атаки ВСУ на российские военные корабли. Как утверждалось, приблизившись к российским кораблям, украинские подводные беспилотники «потеряли связь и были выброшены на берег, не причинив вреда».
Politico утверждало, что Маск отключил доступ к спутникам якобы после разговора с послом РФ в США Анатолием Антоновым, предупредившим о «ядерном ответе» в случае атаки на Крым.
Позже Маск опроверг информацию об отказе включить Starlink, объяснив, что сервис не был активирован в регионе изначально. Бизнесмен подтвердил, что ему поступил запрос от Киева об активации Starlink «на всем пути до Севастополя». Он добавил, что его согласие сделать это означало бы причастность к «крупному военному акту и эскалации конфликта».