Маск: отключение Starlink над Крымом связано с антироссийскими санкциями

Позже Маск опроверг информацию об отказе включить Starlink, объяснив, что сервис не был активирован в регионе изначально. Бизнесмен подтвердил, что ему поступил запрос от Киева об активации Starlink «на всем пути до Севастополя». Он добавил, что его согласие сделать это означало бы причастность к «крупному военному акту и эскалации конфликта».