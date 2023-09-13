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Политика

Маск: отключение Starlink над Крымом связано с антироссийскими санкциями

Ведомости

Сервис спутниковой связи Starlink был отключен на территории Крыма из-за санкций США в отношении России. Об этом заявил основатель SpaceX Илон Маск во время онлайн-выступления на технологической конференции All-In Summit, организованной ведущими подкаста The All-In Podcast. Трансляция шла на YouTube-канале проекта.

«Отключен он был, так как США ввели санкции в отношении России», – сказал Маск.

По его словам, Starlink не действовал в районе Крыма на момент поступления запроса от украинских властей. Маск напомнил, что полуостров подпадает под санкции США, из-за чего SpaceX необходимо «одобрение со стороны правительства США» для включения Starlink, которого у компании не было.

Он отметил, что SpaceX поступил «экстренный вызов» от Украины «буквально посреди ночи». По мнению Маска, Киев фактически просил компанию «принять участие в крупной военной акции». Бизнесмен уточнил, что включил бы Starlink в Крыму, если бы получил такую директиву от президента США Джо Байдена.

7 сентября CNN со ссылкой на отрывок из биографии миллиардера за авторством Уолтера Айзексона сообщил, что Маск приказал отключить доступ к Starlink у Крыма для срыва атаки ВСУ на российские военные корабли. Как утверждалось, приблизившись к российским кораблям, украинские подводные беспилотники «потеряли связь и были выброшены на берег, не причинив вреда».

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Politico утверждало, что Маск отключил доступ к спутникам якобы после разговора с послом РФ в США Анатолием Антоновым, предупредившим о «ядерном ответе» в случае атаки на Крым.

Позже Маск опроверг информацию об отказе включить Starlink, объяснив, что сервис не был активирован в регионе изначально. Бизнесмен подтвердил, что ему поступил запрос от Киева об активации Starlink «на всем пути до Севастополя». Он добавил, что его согласие сделать это означало бы причастность к «крупному военному акту и эскалации конфликта».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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