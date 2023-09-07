СМИ: Маск в 2022 году велел отключить Starlink у Крыма для срыва атаки ВСУ

После начала спецоперации на Украине российские власти неоднократно говорили о том, что гражданские спутники используются на Украине в военных целях. Осенью 2022 г. в МИД РФ заявили, что в случае использования спутников в военных целях они могут стать «законными целями» России. В Белом доме предупредили Москву об ответных действиях и заявили, что продолжат использовать свои средства на Украине.