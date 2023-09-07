СМИ: Маск в 2022 году велел отключить Starlink у Крыма для срыва атаки ВСУ
Основатель SpaceX Илон Маск в прошлом году тайно приказал своим сотрудникам отключить сеть спутниковой связи Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку ВСУ на российские военные корабли. Об этом пишет CNN со ссылкой на отрывок из новой биографии миллиардера за авторством Уолтера Айзексона.
По его утверждению, в атаке участвовали украинские подводные беспилотники, начиненные взрывчаткой. Приблизившись к российским кораблям, они «потеряли связь и были выброшены на берег, не причинив вреда». Маск, пишет Айзексон, опасался, что Россия в этом случае может применить ядерное оружие.
«Starlink не предназначался для участия в войнах. Это было сделано для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, выходить в интернет для учебы и заниматься добрыми мирными делами, а не ударами беспилотников», – приводятся в биографии слова Маска.
После этого с миллиардером провели переговоры представители Белого дома и Пентагона, а также вице-премьер Украины Михаил Федоров. Маск, как утверждается, заявил, что не станет снова включать спутниковое покрытие для Крыма, потому что Украина «заходит слишком далеко».
О начале работы Starlink на Украине Маск объявил в конце февраля 2022 г., с соответствующей просьбой к нему ранее обращались украинские чиновники. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет.
Как отмечает Айзексон, после разногласий о том, кто должен оплачивать поставки и работу Starlink на Украине, SpaceX в конечном итоге смогла заключить соглашение с правительствами США и Европы об оплате еще 100 000 новых терминалов в начале этого года. Сетью активно пользуются ВСУ.
В феврале 2023 г. SpaceX ограничила использование Starlink для управления украинскими беспилотниками, заявив, что использование Starlink украинскими военными «в качестве оружия» не входило в условия соглашения. В марте Маск заявил, что Starlink используется для обеспечения связи на Украине, однако она не должна стать причиной эскалации конфликта.
После начала спецоперации на Украине российские власти неоднократно говорили о том, что гражданские спутники используются на Украине в военных целях. Осенью 2022 г. в МИД РФ заявили, что в случае использования спутников в военных целях они могут стать «законными целями» России. В Белом доме предупредили Москву об ответных действиях и заявили, что продолжат использовать свои средства на Украине.