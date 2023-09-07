Газета
Политика

СМИ: Маск в 2022 году велел отключить Starlink у Крыма для срыва атаки ВСУ

Ведомости

Основатель SpaceX Илон Маск в прошлом году тайно приказал своим сотрудникам отключить сеть спутниковой связи Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку ВСУ на российские военные корабли. Об этом пишет CNN со ссылкой на отрывок из новой биографии миллиардера за авторством Уолтера Айзексона.

По его утверждению, в атаке участвовали украинские подводные беспилотники, начиненные взрывчаткой. Приблизившись к российским кораблям, они «потеряли связь и были выброшены на берег, не причинив вреда». Маск, пишет Айзексон, опасался, что Россия в этом случае может применить ядерное оружие.

«Starlink не предназначался для участия в войнах. Это было сделано для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, выходить в интернет для учебы и заниматься добрыми мирными делами, а не ударами беспилотников», – приводятся в биографии слова Маска.

После этого с миллиардером провели переговоры представители Белого дома и Пентагона, а также вице-премьер Украины Михаил Федоров. Маск, как утверждается, заявил, что не станет снова включать спутниковое покрытие для Крыма, потому что Украина «заходит слишком далеко».

О начале работы Starlink на Украине Маск объявил в конце февраля 2022 г., с соответствующей просьбой к нему ранее обращались украинские чиновники. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет.

Ранее по теме: В Пентагоне заявили о попытках России нарушить работу Starlink на Украине

Как отмечает Айзексон, после разногласий о том, кто должен оплачивать поставки и работу Starlink на Украине, SpaceX в конечном итоге смогла заключить соглашение с правительствами США и Европы об оплате еще 100 000 новых терминалов в начале этого года. Сетью активно пользуются ВСУ.

В феврале 2023 г. SpaceX ограничила использование Starlink для управления украинскими беспилотниками, заявив, что использование Starlink украинскими военными «в качестве оружия» не входило в условия соглашения. В марте Маск заявил, что Starlink используется для обеспечения связи на Украине, однако она не должна стать причиной эскалации конфликта.

После начала спецоперации на Украине российские власти неоднократно говорили о том, что гражданские спутники используются на Украине в военных целях. Осенью 2022 г. в МИД РФ заявили, что в случае использования спутников в военных целях они могут стать «законными целями» России. В Белом доме предупредили Москву об ответных действиях и заявили, что продолжат использовать свои средства на Украине.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных