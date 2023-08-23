В Пентагоне заявили о попытках России нарушить работу Starlink на Украине
Россия предпринимает попытки подавить работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом заявил командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен в интервью The Washington Post (WP).
Военный чиновник отметил, что США стремятся вывести на низкую околоземную орбиту большую группировку спутников для нужд американской армии. По его словам, их число может увеличиться до 1000. Салтцмен добавил, что расширение сети спутников создаст «гораздо более серьезную проблему при прицеливании».
«Мы уже наблюдаем последствия этого на Украине благодаря системе Starlink. Россия пытается подавить [работу спутников]», – сказал генерал, подчеркнув, что эти попытки якобы не имеют успеха.
О начале работы Starlink на Украине основатель SpaceX Илон Маск объявил в конце февраля 2022 г., с соответствующей просьбой к нему ранее обращались украинские чиновники. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 2300 спутников.
По данным Associated Press на конец 2022 г., с начала конфликта Киев получил около 24 000 терминалов Starlink. В декабре 2022 г. Bloomberg со ссылкой на украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова писал, что компания SpaceX и ее глава Илон Маск отправят Украине еще порядка 10 000 терминалов Starlink.
После начала спецоперации на Украине российские власти неоднократно говорили о том, что гражданские спутники используются на Украине в военных целях. Осенью 2022 г. в МИД РФ заявили, что в случае использования спутников в военных целях они могут стать «законными целями» России. В Белом доме предупредили Москву об ответных действиях и заявили, что продолжат использовать свои средства на Украине.