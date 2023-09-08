Маск опроверг информацию об отключении Starlink для срыва атаки ВСУ

О том, что Маск приказал отключить доступ к Starlink у Крыма, 7 сентября сообщил CNN со ссылкой на отрывок из новой биографии миллиардера за авторством Уолтера Айзексона. По его утверждению, в атаке участвовали украинские подводные беспилотники, начиненные взрывчаткой. Приблизившись к российским кораблям, они «потеряли связь и были выброшены на берег, не причинив вреда». Как пишет Айзексон, Маск опасался, что Россия после украинской атаки может применить ядерное оружие.