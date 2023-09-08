Маск опроверг информацию об отключении Starlink для срыва атаки ВСУ
Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что не ограничивал работу Starlink в районе Крыма. По его словам, сервис изначально не был активирован в этом регионе.
«Регионы работы Starlink, о которых идет речь, не были активированы. SpaceX ничего не деактивировала», – написал он в X (ранее Twitter).
Маск подтвердил, что ранее ему поступил запрос об активации Starlink «на всем пути до Севастополя». Он добавил, что его согласие сделать это означало бы причастность к «крупному военному акту и эскалации конфликта».
О том, что Маск приказал отключить доступ к Starlink у Крыма, 7 сентября сообщил CNN со ссылкой на отрывок из новой биографии миллиардера за авторством Уолтера Айзексона. По его утверждению, в атаке участвовали украинские подводные беспилотники, начиненные взрывчаткой. Приблизившись к российским кораблям, они «потеряли связь и были выброшены на берег, не причинив вреда». Как пишет Айзексон, Маск опасался, что Россия после украинской атаки может применить ядерное оружие.
О начале работы Starlink на Украине Маск объявил в конце февраля 2022 г., с соответствующей просьбой к нему ранее обращались украинские чиновники. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет.
В феврале 2023 г. SpaceX ограничила доступ к Starlink для управления украинскими беспилотниками, заявив, что использование Starlink украинскими военными «в качестве оружия» не входило в условия соглашения. В марте Маск заявил, что Starlink используется для обеспечения связи на Украине, однако она не должна стать причиной эскалации конфликта.
После начала спецоперации на Украине российские власти неоднократно указывали на использование гражданских спутников на Украине в военных целях. Осенью 2022 г. в МИД РФ заявили, что они могут стать «законными целями» России. В Белом доме предупредили Москву об ответных действиях и заявили, что продолжат использовать свои средства на Украине.