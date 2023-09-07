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Медведев назвал Маска «последним адекватным человеком» в Северной Америке

Ведомости

Если информация о том, что Илон Маск велел в прошлом году отключить Starlink у побережья Крыма для срыва атаки ВСУ, верна, то миллиардер, возможно, является «последним адекватным человеком» в Северной Америке. Об этом заявил в X зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

О том, что Маск приказал отключить доступ к Starlink у Крыма, ранее сегодня сообщил CNN ссылкой на отрывок из новой биографии миллиардера за авторством Уолтера Айзексона. Маск, пишет Айзексон, опасался, что Россия после украинской атаки может применить ядерное оружие.

«Если то, что написал Айзексон в своей книге, правда, то, похоже, Маск – последний адекватный человек в Северной Америке», – написал Медведев.

О начале работы Starlink на Украине Маск объявил в конце февраля 2022 г., с соответствующей просьбой к нему ранее обращались украинские чиновники. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет. 

ВСУ используют Starlink для обеспечения связи своих подразделений на передовой, сбора разведывательной информации, а также координации ударов беспилотников. В феврале 2023 г. SpaceX ограничила использование Starlink для управления украинскими беспилотниками, заявив, что использование Starlink украинскими военными «в качестве оружия» не входило в условия соглашения.

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В компании тогда отметили, что считают нормальным использование системы для связи, но не в наступательных целях. Первоначально соглашение подразумевало гуманитарные цели, в том числе предоставление широкополосного доступа в интернет больницам и банкам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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