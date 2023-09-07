Медведев назвал Маска «последним адекватным человеком» в Северной Америке
Если информация о том, что Илон Маск велел в прошлом году отключить Starlink у побережья Крыма для срыва атаки ВСУ, верна, то миллиардер, возможно, является «последним адекватным человеком» в Северной Америке. Об этом заявил в X зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
О том, что Маск приказал отключить доступ к Starlink у Крыма, ранее сегодня сообщил CNN ссылкой на отрывок из новой биографии миллиардера за авторством Уолтера Айзексона. Маск, пишет Айзексон, опасался, что Россия после украинской атаки может применить ядерное оружие.
«Если то, что написал Айзексон в своей книге, правда, то, похоже, Маск – последний адекватный человек в Северной Америке», – написал Медведев.
О начале работы Starlink на Украине Маск объявил в конце февраля 2022 г., с соответствующей просьбой к нему ранее обращались украинские чиновники. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет.
ВСУ используют Starlink для обеспечения связи своих подразделений на передовой, сбора разведывательной информации, а также координации ударов беспилотников. В феврале 2023 г. SpaceX ограничила использование Starlink для управления украинскими беспилотниками, заявив, что использование Starlink украинскими военными «в качестве оружия» не входило в условия соглашения.
В компании тогда отметили, что считают нормальным использование системы для связи, но не в наступательных целях. Первоначально соглашение подразумевало гуманитарные цели, в том числе предоставление широкополосного доступа в интернет больницам и банкам.