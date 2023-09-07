Медведев назвал Маска «последним адекватным человеком» в Северной Америке

Если информация о том, что Илон Маск велел в прошлом году отключить Starlink у побережья Крыма для срыва атаки ВСУ, верна, то миллиардер, возможно, является «последним адекватным человеком» в Северной Америке. Об этом заявил в X зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.