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Совбез ООН проведет 8 ноября закрытое заседание по «Северным потокам»

Ведомости

Совет безопасности ООН проведет 8 ноября закрытое заседание по теме диверсий на газопроводах «Северный поток» в сентябре прошлого года. Об этом сообщили в постоянном представительстве Бразилии при ООН, пишет ТАСС.

Уточняется, что заседание состоится по запросу российской стороны сразу после того, как завершится открытое заседание Совбеза ООН по Украине, которое начнется в 23:00 мск. Оно также пройдет по инициативе России и будет связано с ударами Киева по Донецку.

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26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», которые проходят через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. После этого президент России Владимир Путин обвинил в диверсиях Запад. Изначально Германия, Швеция и Дания планировали провести совместное расследование с Россией, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, однако не назвала ответственных за произошедшее.

8 февраля американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. Затем он на эту тему высказывался неоднократно. В частности, 26 сентября этого года он рассказал, что команда из сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, которая готовила операцию по подрыву «Северных потоков», не оставила никаких следов, «кроме успеха своей миссии». Все отчеты с места операции поступали непосредственно директору ЦРУ Биллу Бернсу. Он, утверждает журналист, был единственным связующим звеном между президентом и организаторами. После того как миссия была окончена, все бумаги, копии и физические улики были уничтожены.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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