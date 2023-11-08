Гладков сообщил о 112 прилетах за сутки со стороны Украины

Кроме того, за сутки регион атаковали шесть украинских дронов-камикадзе. В результате атаки двух из них на Борисовский район были повреждены два транспортных средства. В Грайворонском городском округе ВСУ сбросили с беспилотника осколочный боеприпас на окраине села Сподарюшино. Обошлось без разрушений и пострадавших.