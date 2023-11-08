Гладков сообщил о 112 прилетах за сутки со стороны Украины
7 ноября ВСУ выпустили по Белгородской области 112 снарядов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Наибольшее число прилетов было зафиксировано в Волоконовском районе – 65. Шебекинский городской округ обстреляли 18 раз, Краснояружский район – 15. Также в Белгородском районе было зафиксировано еще шесть прилетов, в Грайворонском городском округе – пять, в Борисовском районе – три.
В результате удара по окраине села Дроновка в Грайворонском городском округе в одном доме выбило окна, также были посечены кровля и забор. В остальных случаях обошлось без разрушений. Также ни в одном из населенных пунктов нет пострадавших, подчеркнул Гладков.
Кроме того, за сутки регион атаковали шесть украинских дронов-камикадзе. В результате атаки двух из них на Борисовский район были повреждены два транспортных средства. В Грайворонском городском округе ВСУ сбросили с беспилотника осколочный боеприпас на окраине села Сподарюшино. Обошлось без разрушений и пострадавших.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается атакам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе также бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.