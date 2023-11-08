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Гладков сообщил о 112 прилетах за сутки со стороны Украины

Ведомости

7 ноября ВСУ выпустили по Белгородской области 112 снарядов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Наибольшее число прилетов было зафиксировано в Волоконовском районе – 65. Шебекинский городской округ обстреляли 18 раз, Краснояружский район – 15. Также в Белгородском районе было зафиксировано еще шесть прилетов, в Грайворонском городском округе – пять, в Борисовском районе – три.

В результате удара по окраине села Дроновка в Грайворонском городском округе в одном доме выбило окна, также были посечены кровля и забор. В остальных случаях обошлось без разрушений. Также ни в одном из населенных пунктов нет пострадавших, подчеркнул Гладков.

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Кроме того, за сутки регион атаковали шесть украинских дронов-камикадзе. В результате атаки двух из них на Борисовский район были повреждены два транспортных средства. В Грайворонском городском округе ВСУ сбросили с беспилотника осколочный боеприпас на окраине села Сподарюшино. Обошлось без разрушений и пострадавших. 

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается атакам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе также бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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