Средства ПВО уничтожили беспилотники над Белгородской и Курской областями
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 4 ноября уничтожили четыре украинских беспилотника в небе над Белгородской и Курской областями, сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БпЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей», – говорится в сообщении.
3 ноября в результате обстрела города Шебекино Белгородской области со стороны Украины пострадали три человека. Губернатор Вячеслав Гладков тогда рассказал, что один из снарядов попал на территорию промышленного предприятия.
Белгородская и Курская области регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионах также бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.