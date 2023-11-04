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Средства ПВО уничтожили беспилотники над Белгородской и Курской областями

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 4 ноября уничтожили четыре украинских беспилотника в небе над Белгородской и Курской областями, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БпЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей», – говорится в сообщении.

3 ноября в результате обстрела города Шебекино Белгородской области со стороны Украины пострадали три человека. Губернатор Вячеслав Гладков тогда рассказал, что один из снарядов попал на территорию промышленного предприятия.

Белгородская и Курская области регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионах также бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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