В результате обстрела Шебекина пострадали три человека
Три человека пострадали в результате обстрела города Шебекино со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, один из снарядов попал на территорию промышленного предприятия. В результате двое мужчин получили осколочные ранения ног, их доставили в больницу Белгорода. Третьему пострадавшему госпитализация не потребовалась, медики обработали рану на месте.
В результате атаки на предприятие есть повреждения в одном из технических помещений. Обследование территории продолжается, добавил Гладков.
2 ноября в Белгородской области было зафиксировано 12 прилетов со стороны Украины, сообщал губернатор. Также ВСУ сбросили два взрывных устройства с квадрокоптера в Борисовском районе. Другой беспилотник был сбит в Грайворонском городском округе. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается атакам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе также бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.