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Общество / Политика

В результате обстрела Шебекина пострадали три человека

Ведомости

Три человека пострадали в результате обстрела города Шебекино со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, один из снарядов попал на территорию промышленного предприятия. В результате двое мужчин получили осколочные ранения ног, их доставили в больницу Белгорода. Третьему пострадавшему госпитализация не потребовалась, медики обработали рану на месте.

В результате атаки на предприятие есть повреждения в одном из технических помещений. Обследование территории продолжается, добавил Гладков.

Гладков сообщил о 139 прилетах за сутки со стороны Украины

2 ноября в Белгородской области было зафиксировано 12 прилетов со стороны Украины, сообщал губернатор. Также ВСУ сбросили два взрывных устройства с квадрокоптера в Борисовском районе. Другой беспилотник был сбит в Грайворонском городском округе. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается атакам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе также бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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