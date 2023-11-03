В результате обстрела Шебекина пострадали три человека

2 ноября в Белгородской области было зафиксировано 12 прилетов со стороны Украины, сообщал губернатор. Также ВСУ сбросили два взрывных устройства с квадрокоптера в Борисовском районе. Другой беспилотник был сбит в Грайворонском городском округе. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.