Гладков сообщил о 139 прилетах за сутки со стороны Украины
1 ноября ВСУ выпустили по Белгородской области 139 снарядов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Наибольшее число прилетов было зафиксировано в Белгородском районе – 62. Валуйский городской округ обстреляли 36 раз. В обоих случаях обошлось без разрушений и пострадавших.
Также ВСУ выпустили 26 снарядов по Шебекинскому городскому округу. В результате обстрела Шебекина пострадал мужчина, который получил осколочные ранения рук и ног. Пострадавшего прооперировали, он остается в реанимации в крайне тяжелом нестабильном состоянии, уточнил Гладков. Кроме того, в результате обстрела обнаружены разрушения на территории двух предприятий, повреждены два автомобиля.
В Грайворонском городском округе зафиксировано девять прилетов, в Борисовском районе – шесть. Во всех случаях разрушений и пострадавших нет.
Кроме того, за сутки ВСУ сброили два осколочных боеприпаса при помощи дронов на Новую Таволжанку и Середу. Еще четыре украинских беспилотника самолетного типа были сбиты.
31 октября в области было зафиксировано около 100 прилетов со стороны Украины. Также ВСУ при помощи беспилотников сбросили за сутки четыре взрывных устройства на села Солнцевка и Муром. Еще один дрон был сбит ПВО в Грайворонском городском округе над хутором Масычево.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается атакам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе также бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.