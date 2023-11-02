Гладков сообщил о 139 прилетах за сутки со стороны Украины

31 октября в области было зафиксировано около 100 прилетов со стороны Украины. Также ВСУ при помощи беспилотников сбросили за сутки четыре взрывных устройства на села Солнцевка и Муром. Еще один дрон был сбит ПВО в Грайворонском городском округе над хутором Масычево.