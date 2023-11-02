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Политика

Гладков сообщил о 139 прилетах за сутки со стороны Украины

Ведомости

1 ноября ВСУ выпустили по Белгородской области 139 снарядов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. 

Наибольшее число прилетов было зафиксировано в Белгородском районе – 62. Валуйский городской округ обстреляли 36 раз. В обоих случаях обошлось без разрушений и пострадавших.

Также ВСУ выпустили 26 снарядов по Шебекинскому городскому округу. В результате обстрела Шебекина пострадал мужчина, который получил осколочные ранения рук и ног. Пострадавшего прооперировали, он остается в реанимации в крайне тяжелом нестабильном состоянии, уточнил Гладков. Кроме того, в результате обстрела обнаружены разрушения на территории двух предприятий, повреждены два автомобиля.

В Грайворонском городском округе зафиксировано девять прилетов, в Борисовском районе – шесть. Во всех случаях разрушений и пострадавших нет.

Кроме того, за сутки ВСУ сброили два осколочных боеприпаса при помощи дронов на Новую Таволжанку и Середу. Еще четыре украинских беспилотника самолетного типа были сбиты.

Гладков сообщил об одной пострадавшей в результате обстрела Шебекина

31 октября в области было зафиксировано около 100 прилетов со стороны Украины. Также ВСУ при помощи беспилотников сбросили за сутки четыре взрывных устройства на села Солнцевка и Муром. Еще один дрон был сбит ПВО в Грайворонском городском округе над хутором Масычево.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается атакам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе также бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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