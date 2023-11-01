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Гладков сообщил об одной пострадавшей в результате обстрела Шебекина

Ведомости

В результате обстрела Шебекина со стороны Украины 31 октября пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекинском городском округе из артиллерии дважды обстреляли город Шебекино – зафиксировано три прилета. Есть пострадавшая – женщина с переломом кисти, ушибами грудной клетки и мягких тканей носа», – написал он. 

Гладков подчеркнул, что женщине оказали медпомощь в больнице, но от госпитализации она отказалась. 

Всего за сутки в области было зафиксировано около 100 прилетов. В результате в поселке Задорожный была повреждена линия электропередачи (по состоянию на 1 ноября электричество восстановлено). 

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Из-за обстрела Шебекина в трех частных домах выбило окна, посекло фасады и заборы. Также повреждения получили здание автотранспортного предприятия и линия электропередачи (по состоянию на 1 ноября электричество восстановлено). В результате обстрелов на окраине города повреждено производственно-складское помещение одного из предприятий, добавил Гладков. В остальных случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

Кроме того, ВСУ при помощи беспилотников сбросили за сутки четыре взрывных устройства на села Солнцевка и Муром. В результате пострадавших и разрушений нет. Один дрон был сбит ПВО в Грайворонском городском округе над хутором Масычево, уточнил губернатор.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается атакам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе также бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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