Гладков сообщил об одной пострадавшей в результате обстрела Шебекина
В результате обстрела Шебекина со стороны Украины 31 октября пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Шебекинском городском округе из артиллерии дважды обстреляли город Шебекино – зафиксировано три прилета. Есть пострадавшая – женщина с переломом кисти, ушибами грудной клетки и мягких тканей носа», – написал он.
Гладков подчеркнул, что женщине оказали медпомощь в больнице, но от госпитализации она отказалась.
Всего за сутки в области было зафиксировано около 100 прилетов. В результате в поселке Задорожный была повреждена линия электропередачи (по состоянию на 1 ноября электричество восстановлено).
Из-за обстрела Шебекина в трех частных домах выбило окна, посекло фасады и заборы. Также повреждения получили здание автотранспортного предприятия и линия электропередачи (по состоянию на 1 ноября электричество восстановлено). В результате обстрелов на окраине города повреждено производственно-складское помещение одного из предприятий, добавил Гладков. В остальных случаях обошлось без пострадавших и разрушений.
Кроме того, ВСУ при помощи беспилотников сбросили за сутки четыре взрывных устройства на села Солнцевка и Муром. В результате пострадавших и разрушений нет. Один дрон был сбит ПВО в Грайворонском городском округе над хутором Масычево, уточнил губернатор.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается атакам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе также бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.