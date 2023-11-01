Гладков сообщил об одной пострадавшей в результате обстрела Шебекина

Кроме того, ВСУ при помощи беспилотников сбросили за сутки четыре взрывных устройства на села Солнцевка и Муром. В результате пострадавших и разрушений нет. Один дрон был сбит ПВО в Грайворонском городском округе над хутором Масычево, уточнил губернатор.