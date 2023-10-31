Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки 30 октября ВСУ выпустили по региону 57 снарядов. Больше всего прилетов было зафиксировано в Шебекинском городском округе – 25. В результате обстрелов никто не пострадал.