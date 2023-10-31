Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью
Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – сказано в сообщении. Уточняется, что атака была отражена 31 октября в 11:10 мск.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки 30 октября ВСУ выпустили по региону 57 снарядов. Больше всего прилетов было зафиксировано в Шебекинском городском округе – 25. В результате обстрелов никто не пострадал.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в городе установлен средний уровень реагирования.