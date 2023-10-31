Гладков сообщил о 57 прилетах за сутки со стороны Украины

Вместе с тем ВСУ атаковали область при помощи беспилотников. В общей сложности на населенные пункты в Борисовском районе, Валуйском и Грайворонском городских округах было сброшено три взрывных устройства и четыре осколочных боеприпаса. Также Петровка в Белгородском районе атаковали с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений также нет.