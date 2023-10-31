Гладков сообщил о 57 прилетах за сутки со стороны Украины
30 октября ВСУ выпустили по Белгородской области 57 снарядов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Больше всего прилетов было зафиксировано в Шебекинском городском округе – 25. В частности, противник обстрелял населенные пункты Панков, Муром, Шебекино, Середа, МАПП «Шебекино», Балки и Новая Таволжанка. В результате никто не пострадал, но в последнем селе один из снарядов пробил крышу частного дома, в нем также выбило стекла окон.
По Валуйскому городскому округу было выпущено 15 снарядов, по Белгородскому району – 12, по Краснояружскому району – пять. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.
Вместе с тем ВСУ атаковали область при помощи беспилотников. В общей сложности на населенные пункты в Борисовском районе, Валуйском и Грайворонском городских округах было сброшено три взрывных устройства и четыре осколочных боеприпаса. Также Петровка в Белгородском районе атаковали с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений также нет.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается атакам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе также бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.