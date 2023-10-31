Село Алейниково в Брянской области подверглось обстрелу ВСУ
Село Алейниково в Стародубском муниципальном округе Брянской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, обстрелом частично повреждены три административных здания, два легковых автомобиля, два жилых дома и хозяйственные постройки. Также в селе нарушено энергоснабжение. Обошлось без пострадавших.
«Оперативные, аварийные и экстренные службы работают на месте», – добавил Богомаз.
25 октября в небе над Брянским районом российские системы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника, в результате никто не пострадал.
В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.