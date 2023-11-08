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В Кремле изучают все официальные сообщения властей Израиля

Ведомости

В Кремле изучат сообщения властей Израиля о готовности атаковать Ближний Восток для обеспечения безопасности в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о сообщении официального представительства Израиля о готовности атаковать территорию всего Ближнего Востока для обеспечения безопасности в регионе, Песков заявил, что этот вопрос требует уточнения.

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«Мне надо с ним ознакомиться. Сейчас я не готов на эту тему говорить», – объяснил пресс-секретарь президента.

7 ноября в интервью американскому телеканалу ABC News премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль может взять «ответственность за безопасность» в секторе Газа «на неопределенный период», чтобы исключить сохранение или возвращение к власти группировки «Хамас». По его мнению, в управлении анклавом после окончания боев Израиль «будет иметь свою роль».

Бомбардировки анклава армией Израиля начались 7 октября после того, как палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы страны. В ходе нападения погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. По последним данным, количество погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 10 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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