В Кремле изучают все официальные сообщения властей Израиля

7 ноября в интервью американскому телеканалу ABC News премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль может взять «ответственность за безопасность» в секторе Газа «на неопределенный период», чтобы исключить сохранение или возвращение к власти группировки «Хамас». По его мнению, в управлении анклавом после окончания боев Израиль «будет иметь свою роль».