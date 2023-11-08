В Кремле изучают все официальные сообщения властей Израиля
В Кремле изучат сообщения властей Израиля о готовности атаковать Ближний Восток для обеспечения безопасности в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о сообщении официального представительства Израиля о готовности атаковать территорию всего Ближнего Востока для обеспечения безопасности в регионе, Песков заявил, что этот вопрос требует уточнения.
«Мне надо с ним ознакомиться. Сейчас я не готов на эту тему говорить», – объяснил пресс-секретарь президента.
7 ноября в интервью американскому телеканалу ABC News премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль может взять «ответственность за безопасность» в секторе Газа «на неопределенный период», чтобы исключить сохранение или возвращение к власти группировки «Хамас». По его мнению, в управлении анклавом после окончания боев Израиль «будет иметь свою роль».
Бомбардировки анклава армией Израиля начались 7 октября после того, как палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы страны. В ходе нападения погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. По последним данным, количество погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 10 000 человек.