Израиль допускает оккупацию Газы после завершения военной операции

Израиль допускает оккупацию Газы после завершения военной операцииРешение проблемы управления сектором найти не удается
Израиль может взять «ответственность за безопасность» в секторе Газа «на неопределенный период», чтобы исключить сохранение или возвращение к власти радикальной исламистской группировки «Хамас». Об этом израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил в опубликованном 7 ноября интервью американскому телеканалу ABC News.
«Я думаю, что Израиль будет в течение неопределенного периода времени нести общую ответственность за безопасность [в Газе]. Потому что мы увидели, что происходит, когда у нас этого нет, – всплеск терроризма со стороны «Хамас» в той степени, в которой мы не могли представить», – заявил он. По его мнению, в управлении анклавом после окончания боев Израиль «будет иметь свою роль».
В октябре министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что в секторе Газа будет установлена «новая реальность в сфере безопасности». 31 октября администрация Нетаньяху признала разработку военной разведкой плана выселения жителей Газы в Египет и другие государства с установлением «санитарной зоны», препятствующей возвращению.
При этом в канцелярии израильского премьера отметили, что этот план не рассматривался предметно и является лишь одним из вариантов. Египет и другие арабские страны выразили протест против любых попыток выселить жителей Газы.
Президент США Джо Байден, признавая право Израиля на самооборону, еще 16 октября отметил, что прямая оккупация Газы будет «большой ошибкой». Госсекретарь Энтони Блинкен отрицал такой вариант.
Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби 6 ноября сообщил, что Вашингтон ведет с Тель-Авивом и партнерами по региону консультации по поводу послевоенного будущего Газы. На встрече с главой Палестинской национальной администрации (ПНА) Аббасом 5 ноября Блинкен поднял соответствующий вопрос.
Согласно данным The Washington Post, госсекретарь на слушаниях в американском сенате заявил, что наиболее предпочтительным решением была бы передача контроля над анклавом властям ПНА. Аббас отметил, что готов взять на себя эту функцию, но лишь в рамках всеобъемлющего политического решения. «Хамас» захватил власть в Газе в 2007 г.
По итогам этой войны не исключено установление военного контроля над Газой Израилем, согласен программный координатор Российского совета по международным делам Иван Бочаров. Эксперт напомнил, что Тель-Авив с 1967 г. оккупировал анклав, пока тогдашний премьер Ариэль Шарон в 2005 г. не вывел войска в рамках одностороннего размежевания.
«Пока трудно говорить о параметрах контроля. Но присутствие израильской армии вызовет как минимум активизацию подпольной деятельности и теракты. И у «Хамас» могут частично остаться рычаги влияния, значительная часть молодежи в Газе – сторонники движения», – продолжает эксперт.
При этом передача Газы под контроль ПНА также вызовет недовольство ее жителей, считает востоковед Руслан Сулейманов. По словам эксперта, власть Аббаса и на Западном берегу реки Иордан воспринимается значительным числом палестинцев как составная часть израильской оккупации.
Нетаньяху в интервью ABC News отметил, что полное прекращение огня в Газе невозможно без освобождения израильских заложников, взятых «Хамас» во время атаки 7 октября. По данным израильской стороны на 7 ноября, их 241 человек. «Прекращения огня, общего перемирия в Газе без освобождения наших заложников не будет. Но тактические небольшие паузы, час туда, час сюда [да]. Я не думаю, что это будет общее перемирие», – сказал израильский премьер. По его мнению, это лишь «помешает военным усилиям по освобождению заложников».
6 ноября американский и израильский лидеры провели переговоры по вопросу возможных гуманитарных пауз. С этой миссией регион посещал и Блинкен в своем турне. Кирби заявил 6 ноября, что Белый дом рассчитывает на начало переговоров по этой теме между сторонами конфликта.
Вероятная готовность Израиля к гуманитарным перемириям в Газе может стать результатом давления соседних арабских стран и Вашингтона, считает Сулейманов. Белый дом, дав зеленый свет Тель-Авиву на операцию, сегодня пытается склонить его к хотя бы краткосрочному перемирию и открытию гуманитарных коридоров, что было заметно во время турне Блинкена. «Но соседние арабские страны выступают против, потому что, с их точки зрения, это означало бы новую «Накбу» (изгнание арабов с части территории Палестины в 1948 г. – «Ведомости»)», – говорит эксперт.
По мнению Сулейманова, снизить остроту проблемы Газы могло бы установление наднациональной администрации под мандатом ООН при посредничестве нейтральных государств, как в 1999–2008 гг. в Косове. О возможности такого сценария сообщало агентство Bloomberg. The Wall Street Journal писала 2 ноября, что Блинкен якобы ведет переговоры с арабскими странами.
Публично госсекретарь говорил, что допускает сценарий участия «некоторых стран и организаций». Но, как сообщала 2 ноября Al Arabiya со ссылкой на источники, Египет уже отверг предложение о международном и израильском управлении Газой. «Любая другая власть, кроме наднациональной администрации под управлением ООН наподобие косовской, будет воспринята местным населением в качестве оккупационной структуры», – считает Сулейманов.