Израиль допускает оккупацию Газы после завершения военной операции

«Я думаю, что Израиль будет в течение неопределенного периода времени нести общую ответственность за безопасность [в Газе]. Потому что мы увидели, что происходит, когда у нас этого нет, – всплеск терроризма со стороны «Хамас» в той степени, в которой мы не могли представить», – заявил он. По его мнению, в управлении анклавом после окончания боев Израиль «будет иметь свою роль».