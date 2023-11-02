Аналитики ждут сокращения ВВП Израиля до 8% в IV квартале

Аналитики ждут сокращения ВВП Израиля до 8% в IV кварталеК этому приведет мобилизация и другие последствия войны
ВВП Израиля может сократиться на 7,8% в IV квартале 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. на фоне экономических последствий войны с «Хамас» в секторе Газа. Это может быть самое сильное квартальное сокращение с 1995 г., за исключением 2020 г. – разгара пандемии коронавируса. При этом темпы роста ВВП за весь 2023 год замедлятся до 2,6% по итогам года (против 6,5% в 2022 г.), следует из расчетов аналитиков Bloomberg Economics, которые есть у «Ведомостей».
Основные причины сокращения экономики – мобилизация более 360 000 мужчин-резервистов для участия в наземной военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа (8% от занятого населения страны – 4,36 млн человек), спровоцировавшая нехватку персонала на рынке труда. Еще одним фактором являются низкие потребительские ожидания домохозяйств. Наконец, ослабляют экономическую активность введенные израильским правительством ограничения на передвижения по стране, мешающие потокам товаров и рабочей силы.