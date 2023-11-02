Аналитики ждут сокращения ВВП Израиля до 8% в IV квартале

ВВП Израиля может сократиться на 7,8% в IV квартале 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. на фоне экономических последствий войны с «Хамас» в секторе Газа. Это может быть самое сильное квартальное сокращение с 1995 г., за исключением 2020 г. – разгара пандемии коронавируса. При этом темпы роста ВВП за весь 2023 год замедлятся до 2,6% по итогам года (против 6,5% в 2022 г.), следует из расчетов аналитиков Bloomberg Economics, которые есть у «Ведомостей».