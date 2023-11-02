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Аналитики ждут сокращения ВВП Израиля до 8% в IV квартале

К этому приведет мобилизация и другие последствия войны
Илья Лакстыгал
THOMAS COEX / AFP

ВВП Израиля может сократиться на 7,8% в IV квартале 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. на фоне экономических последствий войны с «Хамас» в секторе Газа. Это может быть самое сильное квартальное сокращение с 1995 г., за исключением 2020 г. – разгара пандемии коронавируса. При этом темпы роста ВВП за весь 2023 год замедлятся до 2,6% по итогам года (против 6,5% в 2022 г.), следует из расчетов аналитиков Bloomberg Economics, которые есть у «Ведомостей».

Основные причины сокращения экономики – мобилизация более 360 000 мужчин-резервистов для участия в наземной военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа (8% от занятого населения страны – 4,36 млн человек), спровоцировавшая нехватку персонала на рынке труда. Еще одним фактором являются низкие потребительские ожидания домохозяйств. Наконец, ослабляют экономическую активность введенные израильским правительством ограничения на передвижения по стране, мешающие потокам товаров и рабочей силы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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