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Новое правительство Словакии заблокировало отправку военной помощи Украине

Ведомости

Новое правительство Словакии не одобрило отправку Украине военной помощи на более 40 млн евро, которую предложил прошлый кабинет министров. Об этом со ссылкой на документ сообщило «РИА Новости».

Предыдущий кабмин предлагал передать Киеву помощь на сумму порядка 40,3 млн евро, речь шла преимущественно о боеприпасах.

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На парламентских выборах в Словакии 30 сентября победила партия «Направление – социальная демократия» бывшего премьер-министра Роберта Фицо с 23,31% голосов. Явка составила 68,4%. Западные СМИ ранее называли политика пророссийским, указывая на его позицию по Украине.

25 октября Фицо вновь стал премьер-министром Словакии. Фицо обещал прекратить военную помощь Украине, он также критиковал санкции против России и угрожал наложить вето на приглашение Киева в НАТО.

Словакия после начала спецоперации России на Украине начала оказывать военную помощь Украине. В 2022 г. страна направила туда оружие на 168 млн евро. В марте президент Словакии заявила об ослаблении поддержки Киева внутри страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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