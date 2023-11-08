Новое правительство Словакии заблокировало отправку военной помощи Украине
Новое правительство Словакии не одобрило отправку Украине военной помощи на более 40 млн евро, которую предложил прошлый кабинет министров. Об этом со ссылкой на документ сообщило «РИА Новости».
Предыдущий кабмин предлагал передать Киеву помощь на сумму порядка 40,3 млн евро, речь шла преимущественно о боеприпасах.
На парламентских выборах в Словакии 30 сентября победила партия «Направление – социальная демократия» бывшего премьер-министра Роберта Фицо с 23,31% голосов. Явка составила 68,4%. Западные СМИ ранее называли политика пророссийским, указывая на его позицию по Украине.
25 октября Фицо вновь стал премьер-министром Словакии. Фицо обещал прекратить военную помощь Украине, он также критиковал санкции против России и угрожал наложить вето на приглашение Киева в НАТО.
Словакия после начала спецоперации России на Украине начала оказывать военную помощь Украине. В 2022 г. страна направила туда оружие на 168 млн евро. В марте президент Словакии заявила об ослаблении поддержки Киева внутри страны.