Словакия намерена пересмотреть оборонное соглашение с США
Словакия пересмотрит соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с США, сообщил министр обороны страны Роберт Калиняк на встрече с послом США. Свое заявление министр опубликовал на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещенной в РФ).
«Мы заявили, что ценим хорошие отношения с западными партнерами, но мы не похожи на предыдущие рабские правительства [Словакии]. <...> Мы передали позицию словацкого правительства американскому послу на встрече – новые поставки со словацких складов боеприпасов отправлять на Украину не будем и оборонное соглашение придется изменить», – написал он.
Он добавил, что «больше всего порадовало, что обе стороны согласились с тем, что диалог – это путь к взаимному процветанию».
25 октября Роберт Фицо, которого СМИ называют политиком пророссийских взглядов, официально вступил в должность премьер-министра Словакии. До этого Фицо уже занимал пост премьер-министра страны в 2006–2010 и 2012–2018 гг.
Фицо обещал прекратить военную помощь Украине, он также критиковал санкции против России и угрожал наложить вето на приглашение Киева в НАТО. В Кремле назвали обвинения в адрес Фицо абсурдом. Еще до назначения Фицо премьер-министром страны президент Словакии Зузана Чапутова приняла решение отложить передачу Киеву нового пакета военной помощи, поскольку этот шаг был согласован еще при правительстве Людовита Одора.