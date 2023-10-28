Словакия намерена пересмотреть оборонное соглашение с США

«Мы заявили, что ценим хорошие отношения с западными партнерами, но мы не похожи на предыдущие рабские правительства [Словакии]. <...> Мы передали позицию словацкого правительства американскому послу на встрече – новые поставки со словацких складов боеприпасов отправлять на Украину не будем и оборонное соглашение придется изменить», – написал он.