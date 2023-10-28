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Политика

Словакия намерена пересмотреть оборонное соглашение с США

Ведомости

Словакия пересмотрит соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с США, сообщил министр обороны страны Роберт Калиняк на встрече с послом США. Свое заявление министр опубликовал на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещенной в РФ).

«Мы заявили, что ценим хорошие отношения с западными партнерами, но мы не похожи на предыдущие рабские правительства [Словакии]. <...> Мы передали позицию словацкого правительства американскому послу на встрече – новые поставки со словацких складов боеприпасов отправлять на Украину не будем и оборонное соглашение придется изменить», – написал он.

Он добавил, что «больше всего порадовало, что обе стороны согласились с тем, что диалог – это путь к взаимному процветанию».

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25 октября Роберт Фицо, которого СМИ называют политиком пророссийских взглядов, официально вступил в должность премьер-министра Словакии. До этого Фицо уже занимал пост премьер-министра страны в 2006–2010 и 2012–2018 гг.

Фицо обещал прекратить военную помощь Украине, он также критиковал санкции против России и угрожал наложить вето на приглашение Киева в НАТО. В Кремле назвали обвинения в адрес Фицо абсурдом. Еще до назначения Фицо премьер-министром страны президент Словакии Зузана Чапутова приняла решение отложить передачу Киеву нового пакета военной помощи, поскольку этот шаг был согласован еще при правительстве Людовита Одора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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