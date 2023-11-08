На Украине заочно приговорили Сальдо к 15 годам тюрьмы
Малиновский районный суд Одессы заочно приговорил губернатора Херсонской области РФ Владимира Сальдо к 15 годам тюрьмы, сообщила пресс-служба суда в соцсетях.
«Оценив доказательства, представленные участниками уголовного производства, суд пришел к выводу, что гражданин виновен в уголовном преступлении и приговорил его к общей сложности к уголовным преступлениям в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», – говорится в сообщении.
В частности, Сальдо был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями уголовного кодекса страны о «госизмене», «коллаборационизме» и «отрицании агрессии против Украины». Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Сальдо был назначен врио главы Херсонской области 4 октября 2022 г., прежде он возглавлял военно-гражданскую администрацию региона. В 2002-2012 гг. трижды избирался мэром Херсона, а в 2012-2014 гг. был народным депутатом от Партии регионов. 23 сентября депутаты Херсонской областной Думы избрали Сальдо губернатором Херсонской области, он вступил в должность и принес присягу на верность Конституции России.