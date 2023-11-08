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На Украине заочно приговорили Сальдо к 15 годам тюрьмы

Ведомости

Малиновский районный суд Одессы заочно приговорил губернатора Херсонской области РФ Владимира Сальдо к 15 годам тюрьмы, сообщила пресс-служба суда в соцсетях.

«Оценив доказательства, представленные участниками уголовного производства, суд пришел к выводу, что гражданин виновен в уголовном преступлении и приговорил его к общей сложности к уголовным преступлениям в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», – говорится в сообщении.

В частности, Сальдо был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями уголовного кодекса страны о «госизмене», «коллаборационизме» и «отрицании агрессии против Украины». Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Сальдо был назначен врио главы Херсонской области 4 октября 2022 г., прежде он возглавлял военно-гражданскую администрацию региона. В 2002-2012 гг. трижды избирался мэром Херсона, а в 2012-2014 гг. был народным депутатом от Партии регионов. 23 сентября депутаты Херсонской областной Думы избрали Сальдо губернатором Херсонской области, он вступил в должность и принес присягу на верность Конституции России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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