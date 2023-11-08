На Украине заочно приговорили Сальдо к 15 годам тюрьмы

Сальдо был назначен врио главы Херсонской области 4 октября 2022 г., прежде он возглавлял военно-гражданскую администрацию региона. В 2002-2012 гг. трижды избирался мэром Херсона, а в 2012-2014 гг. был народным депутатом от Партии регионов. 23 сентября депутаты Херсонской областной Думы избрали Сальдо губернатором Херсонской области, он вступил в должность и принес присягу на верность Конституции России.