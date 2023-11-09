Лавров ответил на слова Байдена о попытках Украины фразой «блажен, кто верует»

«Зеленского вообще трудно комментировать. Он тут среди прочего заявил, что, даже если перестанут давать помощь, он будет продолжать битву в одиночку. Я затрудняюсь что-то по этому поводу сказать. По-моему, все очевидно», – сказал Лавров.