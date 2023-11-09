Лавров ответил на слова Байдена о попытках Украины фразой «блажен, кто верует»
Глава МИД России Сергей Лавров иронично прокомментировал высказывания президента США Джо Байдена о вере в возможности Украины вернуть территории. Об этом глава ведомства сообщил в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
Зарубин обратился к Лаврову в ходе официального визита российской делегации в Астану 9 ноября. Тележурналист попросил прокомментировать убежденность Байдена в том, что попытки Украины вернуть территории якобы могут быть успешны.
«Блажен, кто верует. У нас так в народе говорят», – ответил Лавров.
Также Зарубин спросил мнение главы МИДа о возможном продолжении контрнаступления ВСУ, о котором заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Зеленского вообще трудно комментировать. Он тут среди прочего заявил, что, даже если перестанут давать помощь, он будет продолжать битву в одиночку. Я затрудняюсь что-то по этому поводу сказать. По-моему, все очевидно», – сказал Лавров.
16 октября президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая сообщил, что у украинского контрнаступления нет результатов, но есть потери, которые в восемь раз превышают российские.