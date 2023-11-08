Зеленский заявил о намерении продолжать контрнаступление
У Украины есть план продолжить боевые действия против российских войск, несмотря на трудности с продолжающимся контрнаступлением и на то, что западные лидеры занимаются конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на конференции Reuters.
«Мы постараемся показать результат в этом году. Нам не нужно удивлять всех в мире, нам это нужно для себя», – объяснил Зеленский.
Президент Украины также посетовал на долгое ожидание поставок вооружений и медленные решения западных союзников.
«Надо также понимать, что очень много плохих сюрпризов. Кризис в каком-нибудь парламенте или конгрессе. Решения принимаются как-то медленно», – сообщил Зеленский.
16 октября президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что у украинского контрнаступления нет результатов, но есть огромные потери, которые в восемь раз превышают российские. 30 октября министр обороны России Сергей Шойгу оценил потери ВСУ с начала контрнаступления в 90 000 человек. За это время ВСУ также потеряли 600 танков и 1900 бронемашин различного класса. При этом французское издание Liberation 8 ноября сообщило, что вооруженные силы Украины потеряли не менее 200 000 человек погибшими и раненными с 24 февраля 2022 г., а экс-офицер американской разведки Скотт Риттер говорил о потерях в 300 000 человек.