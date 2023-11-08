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Политика

Зеленский заявил о намерении продолжать контрнаступление

Ведомости

У Украины есть план продолжить боевые действия против российских войск, несмотря на трудности с продолжающимся контрнаступлением и на то, что западные лидеры занимаются конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на конференции Reuters.

«Мы постараемся показать результат в этом году. Нам не нужно удивлять всех в мире, нам это нужно для себя», – объяснил Зеленский.

СМИ: Украина потеряла 200 000 человек погибшими и раненными

Президент Украины также посетовал на долгое ожидание поставок вооружений и медленные решения западных союзников.

«Надо также понимать, что очень много плохих сюрпризов. Кризис в каком-нибудь парламенте или конгрессе. Решения принимаются как-то медленно», – сообщил Зеленский.

16 октября президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что у украинского контрнаступления нет результатов, но есть огромные потери, которые в восемь раз превышают российские. 30 октября министр обороны России Сергей Шойгу оценил потери ВСУ с начала контрнаступления в 90 000 человек. За это время ВСУ также потеряли 600 танков и 1900 бронемашин различного класса. При этом французское издание Liberation 8 ноября сообщило, что вооруженные силы Украины потеряли не менее 200 000 человек погибшими и раненными с 24 февраля 2022 г., а экс-офицер американской разведки Скотт Риттер говорил о потерях в 300 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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