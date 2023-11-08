Зеленский заявил о намерении продолжать контрнаступление

16 октября президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что у украинского контрнаступления нет результатов, но есть огромные потери, которые в восемь раз превышают российские. 30 октября министр обороны России Сергей Шойгу оценил потери ВСУ с начала контрнаступления в 90 000 человек. За это время ВСУ также потеряли 600 танков и 1900 бронемашин различного класса. При этом французское издание Liberation 8 ноября сообщило, что вооруженные силы Украины потеряли не менее 200 000 человек погибшими и раненными с 24 февраля 2022 г., а экс-офицер американской разведки Скотт Риттер говорил о потерях в 300 000 человек.