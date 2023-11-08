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СМИ: Украина потеряла 200 000 человек погибшими и раненными

Ведомости

Вооруженные силы Украины потеряли не менее 200 000 человек погибшими и ранеными с 24 февраля 2022 г. Об этом пишет французское издание Liberation.

По информации издания, готовясь к новой зиме, украинская армия постоянно вынуждена пополнять свои подразделения. Также отмечается, что несмотря на то, что Украина надеялась на молниеносное контрнаступление, Киеву не удалось достичь каких-либо заметных результатов из-за нехватки ресурсов.

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Журналисты Liberation на местах «смогли лишь наблюдать растерянность украинцев», столкнувшихся с бесконечным противостоянием, которое «они пока не решаются назвать поражением».

При этом ранее некоторые СМИ и аналитики сообщали, что потери Украины с начала спецоперации составляют около 300 000. В частности, такую цифру называл экс-офицер американской разведки Скотт Риттер. Официального подтверждения эти данные не имеют.

16 октября президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что у украинского контрнаступления нет результатов, но есть огромные потери, которые в восемь раз превышают российские. 30 октября министр обороны России Сергей Шойгу оценил потери ВСУ с начала контрнаступления в 90 000 человек. За это время ВСУ также потеряли 600 танков и 1900 бронемашин различного класса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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