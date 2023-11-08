СМИ: Украина потеряла 200 000 человек погибшими и раненными
Вооруженные силы Украины потеряли не менее 200 000 человек погибшими и ранеными с 24 февраля 2022 г. Об этом пишет французское издание Liberation.
По информации издания, готовясь к новой зиме, украинская армия постоянно вынуждена пополнять свои подразделения. Также отмечается, что несмотря на то, что Украина надеялась на молниеносное контрнаступление, Киеву не удалось достичь каких-либо заметных результатов из-за нехватки ресурсов.
Журналисты Liberation на местах «смогли лишь наблюдать растерянность украинцев», столкнувшихся с бесконечным противостоянием, которое «они пока не решаются назвать поражением».
При этом ранее некоторые СМИ и аналитики сообщали, что потери Украины с начала спецоперации составляют около 300 000. В частности, такую цифру называл экс-офицер американской разведки Скотт Риттер. Официального подтверждения эти данные не имеют.
16 октября президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что у украинского контрнаступления нет результатов, но есть огромные потери, которые в восемь раз превышают российские. 30 октября министр обороны России Сергей Шойгу оценил потери ВСУ с начала контрнаступления в 90 000 человек. За это время ВСУ также потеряли 600 танков и 1900 бронемашин различного класса.