Шойгу оценил потери ВСУ с начала контрнаступления в 90 000 человек
Потери украинской армии с начала контрнаступления в июне превысили 90 000 человек. Об этом он заявил, выступая в Пекине с докладом на 10-м Сяншаньском форуме по теме сотрудничества в области глобальной безопасности.
«Только с 4 июня – то есть с начала широко разрекламированного и щедро спонсируемого Западом украинского контрнаступления – Киев потерял свыше 90 000 военнослужащих убитыми и ранеными», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Шойгу, за это время ВСУ также потеряли 600 танков и 1900 бронемашин различного класса. Министр обороны также добавил, что Украине так и не удалось достичь каких-либо тактически значимых успехов.
ВСУ начали вести активные наступательные действия 4 июня. Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, но украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке.
20 сентября украинский президент Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что не знает, смогут ли ВСУ добиться существенного успеха в ходе контрнаступления до конца года. Он отмечал, что ожидает положительного решения США по поставкам дальнобойных ракет ATACMS. В противном случае, по его словам, у ВСУ будет «больше жертв на поле боя».