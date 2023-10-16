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Путин: потери Украины в ходе контрнаступления в восемь раз превышают российские

Ведомости

У украинского контрнаступления нет результатов, но есть огромные потери. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

«[ВСУ] начали активные боевые действия, так называемое контрнаступление. С 4 июня оно продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери. Потери просто огромные ‒ один к восьми примерно, если в соотношении», – сказал он.

До этого Путин неоднократно говорил об отсутствии успехов наступательных действий ВСУ. По его словам, контрнаступление не приносит Киеву ожидаемых результатов, вместе с тем противник несет большие потери. 15 октября Путин в очередной раз назвал наступление ВСУ провалом. «Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, – оно провалилось полностью», – подчеркнул президент.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, за три месяца контрнаступления ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений. В ходе заседания форума «Валдай» Путин заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 90 000 человек. Кроме того, были уничтожены 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса ВСУ, добавил он.

По состоянию на 15 октября всего с начала спецоперации российская армия поразила 488 самолетов, 250 вертолетов, 12 640 танков и других боевых бронированных машин свыше 7800 беспилотников и другой военной техники противника.

В последний раз данные о потерях российской армии с начала спецоперации Минобороны приводило в сентябре 2022 г. На тот момент они составляли 5937 человек. В то же время ВСУ потеряли 61 207 военнослужащих, говорил Шойгу.

В июне 2023 г. министр впервые с осени 2022 г. упомянул потери Вооруженных сил в ходе спецоперации. По его словам, во время отражения наступления противника в начале июня за три дня погиб 71 российский военнослужащий, еще 210 получили ранения. В то же время потери ВСУ тогда составили 3715 военнослужащих, утверждал Шойгу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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