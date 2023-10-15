Путин заявил о провале контрнаступления Украины

Путин заявил о провале контрнаступления УкраиныПо словам президента, российские войска улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения
Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят новые наступательные операции на отдельных участках, однако в целом контрнаступление «провалилось полностью», заявил президент России Владимир Путин.
Журналист Павел Зарубин попросил Путина рассказать о ситуации в зоне специальной военной операции и прокомментировать заявления Киева о том, что контрнаступление ВСУ «буксует». Фрагмент интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» опубликован в Telegram-канале Зарубина.
«Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, – оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий, тем не менее, противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем, и мы тоже соответствующим образом на это реагируем», – сказал глава государства.
Президент назвал происходящее сейчас на всем протяжении линии соприкосновения «активной обороной», и там российские войска улучшают положение «практически на всем этом пространстве». Это касается и Купянского, и Запорожского, и Авдеевского направлений, уточнил Путин.
«Я хочу поблагодарить наши Вооруженные силы, руководство, но прежде всего – бойцов наших на передних рубежах за их мужество и героизм», – сказал он.
Украина проводит контрнаступление с начала июня. 4 сентября Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». Затем он заявил, что контрнаступление не приносит Украине результатов, с его начала ВСУ потеряли 71 500 военнослужащих. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в октябре на заседании Совета Безопасности всемирной организации сообщил, что украинское контрнаступление можно считать законченным, поскольку российские войска перешли к активным действиям. По словам постпреда, ценой контрнаступления стали десятки тысяч мобилизованных новобранцев и сотни единиц уничтоженной западной техники.