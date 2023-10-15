Путин заявил о провале контрнаступления Украины

Украина проводит контрнаступление с начала июня. 4 сентября Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». Затем он заявил, что контрнаступление не приносит Украине результатов, с его начала ВСУ потеряли 71 500 военнослужащих. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в октябре на заседании Совета Безопасности всемирной организации сообщил, что украинское контрнаступление можно считать законченным, поскольку российские войска перешли к активным действиям. По словам постпреда, ценой контрнаступления стали десятки тысяч мобилизованных новобранцев и сотни единиц уничтоженной западной техники.