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Путин заявил о провале контрнаступления Украины

По словам президента, российские войска улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения
Ведомости
Пресс-служба президента России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят новые наступательные операции на отдельных участках, однако в целом контрнаступление «провалилось полностью», заявил президент России Владимир Путин.

Журналист Павел Зарубин попросил Путина рассказать о ситуации в зоне специальной военной операции и прокомментировать заявления Киева о том, что контрнаступление ВСУ «буксует». Фрагмент интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» опубликован в Telegram-канале Зарубина.

«Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, – оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий, тем не менее, противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем, и мы тоже соответствующим образом на это реагируем», – сказал глава государства.

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Президент назвал происходящее сейчас на всем протяжении линии соприкосновения «активной обороной», и там российские войска улучшают положение «практически на всем этом пространстве». Это касается и Купянского, и Запорожского, и Авдеевского направлений, уточнил Путин.

«Я хочу поблагодарить наши Вооруженные силы, руководство, но прежде всего – бойцов наших на передних рубежах за их мужество и героизм», – сказал он.

Украина проводит контрнаступление с начала июня. 4 сентября Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». Затем он заявил, что контрнаступление не приносит Украине результатов, с его начала ВСУ потеряли 71 500 военнослужащих. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в октябре на заседании Совета Безопасности всемирной организации сообщил, что украинское контрнаступление можно считать законченным, поскольку российские войска перешли к активным действиям. По словам постпреда, ценой контрнаступления стали десятки тысяч мобилизованных новобранцев и сотни единиц уничтоженной западной техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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