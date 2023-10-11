Пентагон анонсировал продолжение контрнаступления ВСУ зимой
Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены продолжать контрнаступление в течение зимних месяцев. Это этом в Брюсселе заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун на пресс-конференции по итогам очередного заседания контактной группы по поставкам оружия Украине, сообщает ТАСС.
Браун отметил, что Запад ставит Украину в выгодное положение и делает все необходимое, чтобы способствовать успеху ВСУ.
«Я понимаю, что в зимние месяцы это будет сложнее, но Украина намерена продолжать свои наступательные операции в течение зимних месяцев», – добавил Браун.
12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление не приносит Украине результатов, с его начала ВСУ потеряли 71 500 военнослужащих.
Украина проводит контрнаступление с начала июня. 4 сентября Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.