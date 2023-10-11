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Пентагон анонсировал продолжение контрнаступления ВСУ зимой

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены продолжать контрнаступление в течение зимних месяцев. Это этом в Брюсселе заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун на пресс-конференции по итогам очередного заседания контактной группы по поставкам оружия Украине, сообщает ТАСС.

Браун отметил, что Запад ставит Украину в выгодное положение и делает все необходимое, чтобы способствовать успеху ВСУ.

«Я понимаю, что в зимние месяцы это будет сложнее, но Украина намерена продолжать свои наступательные операции в течение зимних месяцев», – добавил Браун.

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12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление не приносит Украине результатов, с его начала ВСУ потеряли 71 500 военнослужащих.

Украина проводит контрнаступление с начала июня. 4 сентября Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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