Пушилин заявил о продвижении ВС России в Авдеевке с двух сторон
Российские силы продвигаются в Авдеевке с двух сторон, образуя для противника «мешок», заявил глава ДНР Денис Пушилин в комментарии «РИА Новости».
«(В Авдеевке) есть продвижение с двух сторон, по сути, как мы видим сейчас, происходит образование своеобразного мешка. <...> С тех направлений, с которых мы продвигаемся, с северного и южного направлений, и там, и там есть и идет закрепление на новых позициях, на отвоеванных позициях продвижение есть», – рассказал он.
По его данным, ВС России, продвигаясь вперед, уничтожили «достаточно большое» количество опорных пунктов и складов ВСУ. Необходимость взять под контроль этот населенный пункт, подчеркнул глава ДНР, назревала давно, поскольку именно из него обстреливаются Донецк и ряд других территорий региона.
«Необходимость назревала давно, и сейчас предпринимаются ряд шагов, действий со стороны Вооруженных сил Российской Федерации к этому», – резюмировал он.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. ВСУ начали вести активные наступательные действия 4 июня.
Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что контрнаступление не приносит Украине результатов, с его начала ВСУ потеряли 71 500 военнослужащих. 4 сентября Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров. В конце сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил о потере ВСУ свыше 17 000 солдат с начала осени.