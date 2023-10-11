Пушилин заявил о продвижении ВС России в Авдеевке с двух сторон

«(В Авдеевке) есть продвижение с двух сторон, по сути, как мы видим сейчас, происходит образование своеобразного мешка. <...> С тех направлений, с которых мы продвигаемся, с северного и южного направлений, и там, и там есть и идет закрепление на новых позициях, на отвоеванных позициях продвижение есть», – рассказал он.