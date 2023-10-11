Минобороны сообщило о поражении Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево
Российские военные поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
За сутки средства ПВО уничтожили 41 беспилотник в зоне спецоперации, также были перехвачены три бомбы JDAM, семь ракет HARM и четыре снаряда РСЗО HIMARS. Также Вооруженные силы (ВС) РФ ударили по складам боеприпасов ВСУ в районах Волчанска (Харьковская область) и Орловки (ДНР).
В общей сложности за последние сутки российская армия отразила 12 атак противника на купянском и краснолиманском направлениях. На последнем ВС РФ также нанесли поражение боевикам «Азова» (организация признана в РФ террористической и запрещена).
Кроме того, российские военные улучшили положение по переднему краю в районе Авдеевки в ДНР. Ранее сегодня советник главы ДНР Ян Гагин сообщил «РИА Новости», что ВС РФ начали масштабную операцию по освобождению Авдеевки. По его словам, город планируется взять в окружение.
10 октября Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Также полевой склад с боеприпасами был поражен в районе Новомихайловки в ДНР. Всего за сутки ВС РФ отразили порядка 10 атак противника и нанесли ему поражение в 118-ти районах.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. С начала июня ВСУ ведут активные наступательные действия. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал украинское контрнаступление «не пробуксовкой, а провалом».
По данным Минобороны, всего с начала спецоперации было уничтожено 488 самолетов, 250 вертолетов, свыше 7700 беспилотников, почти 12 500 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.