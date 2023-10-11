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Минобороны сообщило о поражении Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево

Ведомости

Российские военные поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

За сутки средства ПВО уничтожили 41 беспилотник в зоне спецоперации, также были перехвачены три бомбы JDAM, семь ракет HARM и четыре снаряда РСЗО HIMARS. Также Вооруженные силы (ВС) РФ ударили по складам боеприпасов ВСУ в районах Волчанска (Харьковская область) и Орловки (ДНР).

В общей сложности за последние сутки российская армия отразила 12 атак противника на купянском и краснолиманском направлениях. На последнем ВС РФ также нанесли поражение боевикам «Азова» (организация признана в РФ террористической и запрещена). 

Кроме того, российские военные улучшили положение по переднему краю в районе Авдеевки в ДНР. Ранее сегодня советник главы ДНР Ян Гагин сообщил «РИА Новости», что ВС РФ начали масштабную операцию по освобождению Авдеевки. По его словам, город планируется взять в окружение.

10 октября Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Также полевой склад с боеприпасами был поражен в районе Новомихайловки в ДНР. Всего за сутки ВС РФ отразили порядка 10 атак противника и нанесли ему поражение в 118-ти районах.

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Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. С начала июня ВСУ ведут активные наступательные действия. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал украинское контрнаступление «не пробуксовкой, а провалом». 

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации было уничтожено 488 самолетов, 250 вертолетов, свыше 7700 беспилотников, почти 12 500 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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