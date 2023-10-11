Минобороны сообщило о поражении Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево

За сутки средства ПВО уничтожили 41 беспилотник в зоне спецоперации, также были перехвачены три бомбы JDAM, семь ракет HARM и четыре снаряда РСЗО HIMARS. Также Вооруженные силы (ВС) РФ ударили по складам боеприпасов ВСУ в районах Волчанска (Харьковская область) и Орловки (ДНР).