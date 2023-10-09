Совбез: провал ВСУ может подтолкнуть США применить кибероружие против России
Отсутствие результативности наступательных действий ВСУ может подтолкнуть США к применению наступательного кибероружия против России. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов в интервью «Российской газете».
«Отсутствие результативности вооруженных сил Украины может подтолкнуть горячие головы к применению американского наступательного кибероружия для нанесения ущерба государственному и военному управлению, экономической системе России», – сказал он.
Храмов отметил, что стремление США нанести РФ стратегическое поражение «повышает вероятность возникновения глобального киберконфликта». По его словам, ответ России на возможную «киберагрессию» со стороны США будет непредсказуем для Вашингтона и его союзников «по своим последствиям».
Он обратил внимание, что в 2023 г. расходы на кибербезопасность США возросли по сравнению с 2021 и 2022 гг. По мнению Храмова, это говорит о том, что у Вашингтона практически нет ограничений «для действий в чужом информационном пространстве». Замсекретаря Совбеза также указал на «кибербазы», которыми США, по его утверждению, окружают Россию.
ВСУ ведут активные наступательные действия с начала июня. Президент России Владимир Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». В ходе пленарной сессии ВЭФа он заявил, что у Украины нет результатов, при этом потери ВСУ с начала контрнаступления уже составили 71 500 человек. По данным Минобороны РФ, всего с начала спецоперации было уничтожено 483 самолета, 250 вертолетов, более 7300 беспилотников, а также свыше 12 200 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.