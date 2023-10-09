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Совбез: провал ВСУ может подтолкнуть США применить кибероружие против России

Ведомости

Отсутствие результативности наступательных действий ВСУ может подтолкнуть США к применению наступательного кибероружия против России. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов в интервью «Российской газете».

«Отсутствие результативности вооруженных сил Украины может подтолкнуть горячие головы к применению американского наступательного кибероружия для нанесения ущерба государственному и военному управлению, экономической системе России», – сказал он. 

Храмов отметил, что стремление США нанести РФ стратегическое поражение «повышает вероятность возникновения глобального киберконфликта». По его словам, ответ России на возможную «киберагрессию» со стороны США будет непредсказуем для Вашингтона и его союзников «по своим последствиям».

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Он обратил внимание, что в 2023 г. расходы на кибербезопасность США возросли по сравнению с 2021 и 2022 гг. По мнению Храмова, это говорит о том, что у Вашингтона практически нет ограничений «для действий в чужом информационном пространстве». Замсекретаря Совбеза также указал на «кибербазы», которыми США, по его утверждению, окружают Россию.

ВСУ ведут активные наступательные действия с начала июня. Президент России Владимир Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». В ходе пленарной сессии ВЭФа он заявил, что у Украины нет результатов, при этом потери ВСУ с начала контрнаступления уже составили 71 500 человек. По данным Минобороны РФ, всего с начала спецоперации было уничтожено 483 самолета, 250 вертолетов, более 7300 беспилотников, а также свыше 12 200 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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