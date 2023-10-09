Совбез: провал ВСУ может подтолкнуть США применить кибероружие против России

ВСУ ведут активные наступательные действия с начала июня. Президент России Владимир Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». В ходе пленарной сессии ВЭФа он заявил, что у Украины нет результатов, при этом потери ВСУ с начала контрнаступления уже составили 71 500 человек. По данным Минобороны РФ, всего с начала спецоперации было уничтожено 483 самолета, 250 вертолетов, более 7300 беспилотников, а также свыше 12 200 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.