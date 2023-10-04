В США оценили сроки возможного продолжения контрнаступления ВСУ
ВСУ смогут продолжать контрнаступление еще в течение шести-восьми недель, после этого положение дел может значительно ухудшиться из-за погодных условий. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Трансляция шла на YouTube.
«Погода не является нашим другом. У нас осталось от шести до восьми недель до того момента, как положение вещей станет тяжелым», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
По словам Кирби, в связи с наступающими холодами необходимо выделить дополнительные средства в качестве военной помощи Украине.
ВСУ начали вести активные наступательные действия 4 июня. Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. В ходе пленарной сессии ВЭФ он заявил, что у Украины нет результатов, при этом потери ВСУ с начала контрнаступления уже составили 71 500 человек.
20 сентября украинский президент Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что не знает, смогут ли ВСУ добиться существенного успеха в ходе контрнаступления до конца года. Он отмечал, что ожидает положительного решения США по поставкам дальнобойных ракет ATACMS. В противном случае, по его словам, у ВСУ будет «больше жертв на поле боя».