Пушилин допустил начало нового наступления ВСУ

«По южному направлению, имеется в виду ореховское, угледарское направления, здесь мы видим скопление сил противника, переброску резервов, причем формируются эти резервы на определенном удалении от линии фронта. Судя по всему, противник еще готовится до наступления распутицы провести еще какие-то активные действия... Мы видим, что такие мысли есть, поэтому не исключаем [возможности нового наступления]», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).