Пушилин допустил начало нового наступления ВСУ
Глава ДНР Денис Пушилин допустил, что ВСУ могут начать новое наступление в октябре. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
«По южному направлению, имеется в виду ореховское, угледарское направления, здесь мы видим скопление сил противника, переброску резервов, причем формируются эти резервы на определенном удалении от линии фронта. Судя по всему, противник еще готовится до наступления распутицы провести еще какие-то активные действия... Мы видим, что такие мысли есть, поэтому не исключаем [возможности нового наступления]», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
В конце сентября сенатор от Запорожской области и руководитель подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил о скоплении подразделений морской пехоты у Энергодара и на островах Каховского водохранилища. По оценке Рогозина, ВСУ могут попытаться расширить «вымя» вклинивания в районе Работино – Вербовое, чтобы избежать фланговых ударов ВС РФ.
ВСУ начали вести активные наступательные действия 4 июня. Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. В ходе пленарной сессии ВЭФ он заявил, что у Украины нет результатов, при этом потери ВСУ с начала контрнаступления уже составили 71 500 человек.
20 сентября украинский президент Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что не знает, смогут ли ВСУ добиться существенного успеха в ходе контрнаступления до конца года. Он отмечал, что ожидает положительного решения США по поставкам дальнобойных ракет ATACMS. В противном случае, по его словам, у ВСУ будет «больше жертв на поле боя».