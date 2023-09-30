Рогозин сообщил о скоплении морпехов ВСУ вблизи Энергодара

ВСУ ведут активное наступление с начала июня. Президент России Владимир Путин ранее назвал это наступление «не пробуксовкой, а провалом». В ходе пленарной сессии ВЭФ он заявил, что у Украины нет результатов, при этом потери ВСУ с начала контрнаступления уже составили 71 500 человек. 26 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал серьезными потери ВСУ. С начала сентября они, по его данным, составили свыше 17 000 бойцов и 2700 единиц вооружения и техники.