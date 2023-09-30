Рогозин сообщил о скоплении морпехов ВСУ вблизи Энергодара
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили подразделения морской пехоты у Энергодара и на островах Каховского водохранилища, сообщил сенатор от Запорожской области и руководитель подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин в комментарии ТАСС.
«Что касается днепровского участка линии боевого соприкосновения, то следовало бы ожидать попыток противника форсировать реку в районе Энергодара, а также на островах, расширивших свою площадь после гибели и обмеления Каховского водохранилища. В этих районах мы видим сосредоточение подразделений украинской морской пехоты», – рассказал он.
По оценке Рогозина, ВСУ могут попытаться расширить «вымя» вклинивания в районе Работино – Вербовое, чтобы избежать фланговых ударов ВС РФ.
ВСУ ведут активное наступление с начала июня. Президент России Владимир Путин ранее назвал это наступление «не пробуксовкой, а провалом». В ходе пленарной сессии ВЭФ он заявил, что у Украины нет результатов, при этом потери ВСУ с начала контрнаступления уже составили 71 500 человек. 26 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал серьезными потери ВСУ. С начала сентября они, по его данным, составили свыше 17 000 бойцов и 2700 единиц вооружения и техники.
20 сентября украинский президент Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что не знает, смогут ли ВСУ добиться существенного успеха в ходе контрнаступления до конца года. Он отмечал, что ожидает положительного решения США по поставкам дальнобойных ракет ATACMS. В противном случае, по его словам, у ВСУ будет «больше жертв на поле боя».