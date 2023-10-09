Минобороны сообщило об отражении 11 атак ВСУ за сутки

ВСУ ведут активные наступательные действия с начала июня. Президент РФ Владимир Путин назвал это наступление «не пробуксовкой, а провалом». По данным Минобороны, всего с начала спецоперации было уничтожено 487 самолетов, 250 вертолетов, более 7600 беспилотников, а также свыше 12 400 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.