Минобороны сообщило об отражении 11 атак ВСУ за сутки
Вооруженные силы (ВС) РФ за последние сутки в общей сложности отразили 11 атак ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
На Донецком направлении было отбито три атаки противника, на Купянском – пять. Еще две атаки российские военные пресекли на Краснолиманском направлении, на Южнодонецком ВС РФ отразили атаку бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.
За сутки ВСУ потеряли порядка 630 военнослужащих. Также были уничтожены девять боевых бронированных машин противника, четыре пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Акация», несколько гаубиц Д-20 и Д-30 и др. Кроме того, средства ПВО перехватили снаряд HIMARS и сбили 14 беспилотников в зоне спецоперации.
Как отмечает Минобороны, в районе Вербового в Запорожской области была пресечена деятельность группы украинских диверсантов.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
ВСУ ведут активные наступательные действия с начала июня. Президент РФ Владимир Путин назвал это наступление «не пробуксовкой, а провалом». По данным Минобороны, всего с начала спецоперации было уничтожено 487 самолетов, 250 вертолетов, более 7600 беспилотников, а также свыше 12 400 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.