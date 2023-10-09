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Минобороны сообщило об отражении 11 атак ВСУ за сутки

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ за последние сутки в общей сложности отразили 11 атак ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

На Донецком направлении было отбито три атаки противника, на Купянском – пять. Еще две атаки российские военные пресекли на Краснолиманском направлении, на Южнодонецком ВС РФ отразили атаку бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.

За сутки ВСУ потеряли порядка 630 военнослужащих. Также были уничтожены девять боевых бронированных машин противника, четыре пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Акация», несколько гаубиц Д-20 и Д-30 и др. Кроме того, средства ПВО перехватили снаряд HIMARS и сбили 14 беспилотников в зоне спецоперации. 

Как отмечает Минобороны, в районе Вербового в Запорожской области была пресечена деятельность группы украинских диверсантов. 

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Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. 

ВСУ ведут активные наступательные действия с начала июня. Президент РФ Владимир Путин назвал это наступление «не пробуксовкой, а провалом». По данным Минобороны, всего с начала спецоперации было уничтожено 487 самолетов, 250 вертолетов, более 7600 беспилотников, а также свыше 12 400 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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