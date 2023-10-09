Минобороны передали новую партию бомбардировщиков Су-34

В сентябре СМИ сообщали, что российские Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности, их уже применили в ходе спецоперации на Украине. Российские военные регулярно отчитываются о нанесении ударов по позициям противника при помощи Су-34. В частности, 25 сентября российские Су-34 нанесли удары по командным пунктам и пунктам управления беспилотниками, а также по бронетехнике ВСУ на краснолиманском направлении.