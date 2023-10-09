Минобороны передали новую партию бомбардировщиков Су-34
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в «Ростех», передала ВКС России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, произведенных на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.
«ОАК успешно выполняет поставки самолетов по программе текущего года и уже ведет работу для обеспечения поставок в следующем году. Набранный нами и предприятиями-смежниками темп работы позволяет поставлять Минобороны России новые высокоэффективные авиационные комплексы», – заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.
Сайт Минобороны, в свою очередь, сообщил, что экипажи Су-34 продолжают выполнять задачи в ходе проведения спецоперации с «авиационными средствами поражения различного класса».
6 октября министр обороны Сергей Шойгу посетил Новосибирский авиационный завод, поставив задачу нарастить темпы производства и ремонта бомбардировщиков. По его словам, в 2023 г. поставки новых Су-34 и доработка уже эксплуатирующихся осуществляются в соответствии с графиками. Он добавил, что заключение контрактов на 2024 г. также завершено.
В сентябре СМИ сообщали, что российские Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности, их уже применили в ходе спецоперации на Украине. Российские военные регулярно отчитываются о нанесении ударов по позициям противника при помощи Су-34. В частности, 25 сентября российские Су-34 нанесли удары по командным пунктам и пунктам управления беспилотниками, а также по бронетехнике ВСУ на краснолиманском направлении.