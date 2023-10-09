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Минобороны передали новую партию бомбардировщиков Су-34

Ведомости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в «Ростех», передала ВКС России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, произведенных на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

«ОАК успешно выполняет поставки самолетов по программе текущего года и уже ведет работу для обеспечения поставок в следующем году. Набранный нами и предприятиями-смежниками темп работы позволяет поставлять Минобороны России новые высокоэффективные авиационные комплексы», – заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

Сайт Минобороны, в свою очередь, сообщил, что экипажи Су-34 продолжают выполнять задачи в ходе проведения спецоперации с «авиационными средствами поражения различного класса».

6 октября министр обороны Сергей Шойгу посетил Новосибирский авиационный завод, поставив задачу нарастить темпы производства и ремонта бомбардировщиков. По его словам, в 2023 г. поставки новых Су-34 и доработка уже эксплуатирующихся осуществляются в соответствии с графиками. Он добавил, что заключение контрактов на 2024 г. также завершено.

В сентябре СМИ сообщали, что российские Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности, их уже применили в ходе спецоперации на Украине. Российские военные регулярно отчитываются о нанесении ударов по позициям противника при помощи Су-34. В частности, 25 сентября российские Су-34 нанесли удары по командным пунктам и пунктам управления беспилотниками, а также по бронетехнике ВСУ на краснолиманском направлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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