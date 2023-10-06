Шойгу призвал нарастить темпы производства и ремонта бомбардировщиков Су-34
Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова, где идет выпуск и ремонт истребителей-бомбардировщиков Су-34, и проверил ход выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ). Об этом сообщает Минобороны.
В ходе проверки министр поставил задачу руководству предприятия нарастить темпы производства и ремонта техники. «Эта машина – основная рабочая лошадь, у них по четыре – по пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться», – цитирует Шойгу пресс-служба.
Он отметил, что некоторые заводы идут с «опережением», они уже вышли на программу 2024 г. Шойгу призвал организовать работу на новосибирском авиазаводе аналогичным образом.
В ходе поездки министр также провел рабочее совещание с участием руководства предприятия и профильных органов военного управления. Шойгу заявил, что в 2023 г. поставки новых Су-34 и доработка уже эксплуатирующихся осуществляются в соответствии с графиками. Он добавил, что заключение контрактов на 2024 г. также завершено. «Каких-то вопросов, требующих нашего внимания, по 2024 году – нет», – подчеркнул он.
27 сентября Шойгу проверил выполнение ГОЗ на предприятии ОПК «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Руководство корпорации заявило, что за последние шесть месяцев объемы выпуска высокоточных средств поражения выросли в два раза, а по отдельным номенклатурам – в 3,5 и 5 раз. «Мы очень надеемся на то, что набранные темпы сохранятся не только в 2024 г., но и по отдельным направлениям они будут увеличены», – сказал Шойгу в ходе совещания по итогам работы.