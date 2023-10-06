Газета
Политика

Шойгу призвал нарастить темпы производства и ремонта бомбардировщиков Су-34

Ведомости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова, где идет выпуск и ремонт истребителей-бомбардировщиков Су-34, и проверил ход выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ). Об этом сообщает Минобороны.

В ходе проверки министр поставил задачу руководству предприятия нарастить темпы производства и ремонта техники. «Эта машина – основная рабочая лошадь, у них по четыре – по пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться», – цитирует Шойгу пресс-служба.

Он отметил, что некоторые заводы идут с «опережением», они уже вышли на программу 2024 г. Шойгу призвал организовать работу на новосибирском авиазаводе аналогичным образом.

В ходе поездки министр также провел рабочее совещание с участием руководства предприятия и профильных органов военного управления. Шойгу заявил, что в 2023 г. поставки новых Су-34 и доработка уже эксплуатирующихся осуществляются в соответствии с графиками. Он добавил, что заключение контрактов на 2024 г. также завершено. «Каких-то вопросов, требующих нашего внимания, по 2024 году – нет», – подчеркнул он.

Ранее по теме: Силуанов заверил, что бюджетных ресурсов хватит для выполнения задач спецоперации

27 сентября Шойгу проверил выполнение ГОЗ на предприятии ОПК «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Руководство корпорации заявило, что за последние шесть месяцев объемы выпуска высокоточных средств поражения выросли в два раза, а по отдельным номенклатурам – в 3,5 и 5 раз. «Мы очень надеемся на то, что набранные темпы сохранятся не только в 2024 г., но и по отдельным направлениям они будут увеличены», – сказал Шойгу в ходе совещания по итогам работы.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных