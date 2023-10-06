Шойгу призвал нарастить темпы производства и ремонта бомбардировщиков Су-34

27 сентября Шойгу проверил выполнение ГОЗ на предприятии ОПК «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Руководство корпорации заявило, что за последние шесть месяцев объемы выпуска высокоточных средств поражения выросли в два раза, а по отдельным номенклатурам – в 3,5 и 5 раз. «Мы очень надеемся на то, что набранные темпы сохранятся не только в 2024 г., но и по отдельным направлениям они будут увеличены», – сказал Шойгу в ходе совещания по итогам работы.