Силуанов заверил, что бюджетных ресурсов хватит для выполнения задач спецоперации
Поддержка участников спецоперации и укрепление обороноспособности России являются приоритетами бюджета. Запланированных ресурсов будет достаточно для обеспечения всех задач спецоперации. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Первый приоритет, и мы об этом говорили, – это укрепление обороноспособности страны и поддержка участников специальной военной операции», – подчеркнул Силуанов.
Запланированные на следующий год ресурсы позволяют полностью обеспечить задачи специальной военной операции, включая поставки вооружений, военной техники, материально-техническое и социальное обеспечение военнослужащих. Общий объем расходов на национальную оборону составит 10,8 трлн руб. – выше, чем в 2023 г.
«Да, это большой объем в текущей структуре бюджета, но эти деньги нам необходимы для решения самой главной сегодняшней задачи – задачи обеспечить победу и обеспечить решение вопросов, которые учтены при реализации специальной военной операции», – уточнил министр.
В бюджете также учли ассигнования на техническое перевооружение ОПК. Объемы ресурсов определялись совместно с силовыми ведомствами и учитывают «необходимость достижения тех задач и целей, которые поставил президент», подытожил Силуанов.
29 сентября правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг. Самые крупные направления расходов, которые запланированы правительством на 2024 г., – национальная экономика (10,7%), социальная политика (21,1%) и национальная оборона (29,3%).