Кабмин внес в Госдуму проект федерального бюджета до 2026 года
Правительство внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., сообщили в пресс-службе кабмина.
Согласно проекту, доходы в 2024 г. запланированы в размере 35 трлн руб., расходы – на уровне 36,6 трлн руб. В 2025 и 2026 гг. доходы бюджета могут составить 33,5 трлн и 34,1 трлн руб. соответственно, а расходы – 34,4 трлн и 35,6 трлн руб.
«Проект бюджета сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Он подразумевает переход к уверенному росту экономики в 2024 г. на уровне выше 2%», – говорится в сообщении правительства.
В правительстве добавили, что одними из основных приоритетов при формировании бюджета было поддержка беременных женщин и семей с детьми (4,4 трлн руб. заложено на три года на выплату единого пособия, 1,6 трлн – на маткапитал), социальные контракты (более 100 млрд руб.), а также на другие социальные направления.
Правительство одобрило проект бюджета на заседании 22 сентября. Тогда премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что работа над бюджетом «велась на фоне усиления глобальных дисбалансов» и в условиях «сохранения внешнего давления на экономику». По его словам, правительство «старалось минимизировать дефицит бюджета, насколько это возможно». Покрывать его прежде всего будут за счет заимствований, добавил он. Бюджет на следующий год сверстан с дефицитом в 1,6 трлн руб.
В кабмине подчеркнули, что пакет документов в этом году впервые полностью внесен в Госдуму в электронном виде.