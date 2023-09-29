Кабмин внес в Госдуму проект федерального бюджета до 2026 года

Правительство одобрило проект бюджета на заседании 22 сентября. Тогда премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что работа над бюджетом «велась на фоне усиления глобальных дисбалансов» и в условиях «сохранения внешнего давления на экономику». По его словам, правительство «старалось минимизировать дефицит бюджета, насколько это возможно». Покрывать его прежде всего будут за счет заимствований, добавил он. Бюджет на следующий год сверстан с дефицитом в 1,6 трлн руб.