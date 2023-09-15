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СМИ: Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности

Ведомости

Российские Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности, их уже применили в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

«В рамках СВО была проведена апробация применения с Су-34 крылатой ракеты большой дальности, ранее на этих самолетах не использовавшейся», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что это «повышает вариативность применения» как ракеты, так и бомбардировщика. По данным источника, Су-34 уже поразил при помощи ракеты украинский военный объект. Также источник допустил, что самолеты с крылатыми ракетами большой дальности «могут понадобиться, например, в случае конфликта со странами блока НАТО».

Собеседник подтвердил ранее появившуюся информацию, что Су-34 начали применять в зоне спецоперации универсальные модули планирования и коррекции (УМПК) с неуправляемыми бомбами ФАБ-1500 весом 1,5 т. По его словам, использование УМПК с бомбами большего калибра «имело место». 

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Российские военные регулярно отчитываются о нанесении ударов по позициям противника при помощи Су-34. В частности, 14 сентября Минобороны РФ сообщило, что экипаж бомбардировщика атаковал пункт временной дислокации ВСУ в районе Боровой (Харьковская область).

В начале сентября командир экипажа Су-34 рассказал, что летчики «уничтожают опорные пункты, мобильную технику, живую силу противника». В военном ведомстве отметили, что Су-34 выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений «в любое время суток и любых метеорологических условиях». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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