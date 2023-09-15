СМИ: Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности

Он отметил, что это «повышает вариативность применения» как ракеты, так и бомбардировщика. По данным источника, Су-34 уже поразил при помощи ракеты украинский военный объект. Также источник допустил, что самолеты с крылатыми ракетами большой дальности «могут понадобиться, например, в случае конфликта со странами блока НАТО».